Як добре, – Ольга Фреймут вперше за довгий час показалася з мамою
Телеведуча Ольга Фреймут, яка після початку повномасштабного вторгнення разом із сім'єю переїхала до Великої Британії, час від часу навідується в Україну. Цього літа вона також приїхала на Батьківщину.
Поки молодші діти знаменитості відпочивають у таборі в Буковелі, сама Фреймут проводить час у рідному Новому Роздолі та Львові. В інстаграм телеведуча поділилася рідкісною світлиною з мамою Аллою, зробленою у Львові.
64-річна Алла Коник для прогулянки містом обрала довгу білу сукню з дрібним принтом, доповнила образ сонцезахисними окулярами, картатою сумкою та чорно-бежевими балетками.
Ольга Фреймут тим часом з'явилася у чорному топі без рукавів і світлих бежевих штанах із високою талією. Свій образ телеведуча доповнила маленькою бежевою сумкою через плече та сонцезахисними окулярами в руці. Взуття у неї також було в спокійній бежево-чорній гамі.
Як добре у Львові з мамою,
– коротко написала Фреймут під фото.
Останнім часом зірка нечасто показує матір у публічному просторі. Водночас із попередніх її заяв відомо, що Алла Коник є майстром спорту з плавання та працювала викладачкою. До речі, шанувальники неодноразово звертали увагу на разючу схожість між Ольгою та її мамою.
Додамо, що в березні Фреймут ділилася зворушливим відео зі своєю 91-річною бабусею Юлею. Тоді публікація викликала теплі реакції у мережі.