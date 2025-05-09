Фреймут розкрила причину розлучення з чоловіком-британцем: "Був буйним і неврівноваженим"

Ольга Фреймут вперше за час повномасштабного вторгнення дала інтерв'ю, де детально розповіла про особисте життя. Зокрема, вона поділилася історією кохання зі своїм першим чоловіком-британцем Нілом Мітчеллом.

Телеведуча розкрила, чому пішла від екскоханого. Крім того, вона розповіла про їхню спільну доньку Злату та її виховання. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Раміни Есхакзай.

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Так, свого першого чоловіка Ольга Фреймут зустріла у 20-річному віці. Їхнє знайомство відбулося випадково біля собору святого Павла у Лондоні, коли Ніл запитав у дівчини котра година. Попри те, що чоловік був старший за Ольгу на 18 років, це не завадило зародженню почуттів між ними.

Він був дуже добрим чоловіком і цікавим співрозмовником, тому що я завжди вважала, що найсексуальніше в чоловікові – це розум і вміння вести бесіду,

– поділилася Фреймут.

Спершу, за словами телеведучої, життя з Нілом було сповнене романтики, проте ця казка не тривала вічно. "Ідеальна картинка тріснула, тому що я побачила, що він не зовсім мій герой", – зазначила Ольга. Вагітною вона прийняла рішення покинути Британію і повернутися в Україну.

Ніл був трошки буйним, він був веселим, епатажним і неврівноваженим. Він мені не підійшов по характеру. Я це зрозуміла, коли завагітніла,

– відверто зізналася Фреймут.

Інтерв'ю з Ольгою Фреймут: дивіться відео онлайн

Що відомо про доньку Ольги Фреймут та Ніла Мітчелла

Телеведуча народила Злату у 23 роки.

Злата росла в Києві, ходила в сотий ліцей, потім ходила в американську школу, і, звісно, це на неї впливало. Плюс вона ж наполовину все одно британка, її тато – британець, можливо, це генетично їй передалась якась інша культура,

– пояснила Ольга.

У підлітковому віці дівчина переїхала до США, і наразі 19-річна Злата мешкає в Лос-Анджелесі, де здобуває освіту та активно займається танцями.

Зауважимо, окрім Злати, Фреймут має двох молодших дітей – сина Валерія та доньку Євдокію, які народилися у шлюбі з Володимиром Локотком, колишнім генеральним директором "Нового каналу".

Напередодні Ольга Фреймут відповіла, чи є у її чоловіка російський паспорт.

За словами телеведучої, самостійне материнство виявилося для неї легшим, оскільки всі рішення щодо дитини вона могла приймати особисто, не погоджуючи їх з партнером.