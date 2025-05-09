Фреймут розкрила причину розлучення з чоловіком-британцем: "Був буйним і неврівноваженим"
- Ольга Фреймут розповіла про перший шлюб з британцем Нілом Мітчеллом та розкрила причину розлучення.
- Також телеведуча поділилася подробицями виховання їхньої доньки Злати.
Ольга Фреймут вперше за час повномасштабного вторгнення дала інтерв'ю, де детально розповіла про особисте життя. Зокрема, вона поділилася історією кохання зі своїм першим чоловіком-британцем Нілом Мітчеллом.
Телеведуча розкрила, чому пішла від екскоханого. Крім того, вона розповіла про їхню спільну доньку Злату та її виховання. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Раміни Есхакзай.
Вас також може зацікавити Я на нього злилась, – Ольга Фреймут вперше сказала, де служить її рідний брат
Так, свого першого чоловіка Ольга Фреймут зустріла у 20-річному віці. Їхнє знайомство відбулося випадково біля собору святого Павла у Лондоні, коли Ніл запитав у дівчини котра година. Попри те, що чоловік був старший за Ольгу на 18 років, це не завадило зародженню почуттів між ними.
Він був дуже добрим чоловіком і цікавим співрозмовником, тому що я завжди вважала, що найсексуальніше в чоловікові – це розум і вміння вести бесіду,
– поділилася Фреймут.
Спершу, за словами телеведучої, життя з Нілом було сповнене романтики, проте ця казка не тривала вічно. "Ідеальна картинка тріснула, тому що я побачила, що він не зовсім мій герой", – зазначила Ольга. Вагітною вона прийняла рішення покинути Британію і повернутися в Україну.
Ніл був трошки буйним, він був веселим, епатажним і неврівноваженим. Він мені не підійшов по характеру. Я це зрозуміла, коли завагітніла,
– відверто зізналася Фреймут.
Інтерв'ю з Ольгою Фреймут: дивіться відео онлайн
Що відомо про доньку Ольги Фреймут та Ніла Мітчелла
- Телеведуча народила Злату у 23 роки.
Злата росла в Києві, ходила в сотий ліцей, потім ходила в американську школу, і, звісно, це на неї впливало. Плюс вона ж наполовину все одно британка, її тато – британець, можливо, це генетично їй передалась якась інша культура,
– пояснила Ольга.
- У підлітковому віці дівчина переїхала до США, і наразі 19-річна Злата мешкає в Лос-Анджелесі, де здобуває освіту та активно займається танцями.
Зауважимо, окрім Злати, Фреймут має двох молодших дітей – сина Валерія та доньку Євдокію, які народилися у шлюбі з Володимиром Локотком, колишнім генеральним директором "Нового каналу".
Напередодні Ольга Фреймут відповіла, чи є у її чоловіка російський паспорт.
За словами телеведучої, самостійне материнство виявилося для неї легшим, оскільки всі рішення щодо дитини вона могла приймати особисто, не погоджуючи їх з партнером.