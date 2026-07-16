Ольга Горбачова зізналася, як її неповага до Нікітіна зруйнувала їхній шлюб вдруге

Українська співачка Ольга Горбачова розкрила нові подробиці свого розриву з продюсером Юрієм Нікітіним. Артистка розповіла про причини другого розлучення та пояснила, чому офіційний процес розірвання шлюбу затягнувся.

Хоча пара не живе разом понад півтора року, офіційні документи на розлучення вони подали лише цього липня. За словами Горбачової в інтервʼю Марічці Падалко, затримка не була пов'язана зі спробами відновити стосунки. Процес затягнувся виключно через юридичні нюанси оформлення документів у США, де наразі проживає колишнє подружжя.

Ініціаторкою остаточного розриву виступила сама співачка. Вона зізналася, що більше не могла давати чоловікові необхідної любові та уваги, проте зазначила, що цього разу розлучення проходить мирно і без конфліктів.

Я намагалася Юрі пояснити, що моє ставлення до нього змінилося. А я б хотіла, щоб йому хтось давав стільки любові, скільки він вартий. А у тому стані я не могла. Він прийняв це і я йому вдячна. Ми подали документи на розлучення тільки цього місяця. Це було пов’язано з нашими документами у США,

– поділилася виконавиця.

Перед тим як ухвалити остаточне рішення, пара близько півтора року відвідувала сімейного психотерапевта. Однак їхні очікування від терапії кардинально відрізнялися. Як зазначила артистка, Нікітін прийшов із запитом залишитися у стосунках, тоді як її метою було гарно розлучитися.

Ольга Горбачова та Юрій Нікітін / фото з інстаграму

Ольга також відверто прокоментувала свою поведінку в останній період їхнього шлюбу. Виконавиця усвідомила, що підсвідомо прагнула звільнитися від цих стосунків.

Моя поведінка була некоректною щодо нього. Було недостатньо поваги, бо я хотіла вирватися. Це було так, як коли підлітки: ніби і вдячні батькам, але вони жадають втечі. Це було симптомом, що я не хочу і не можу бути в тих стосунках,

– розповіла зірка.

Нагадаємо, Ольга Горбачова та Юрій Нікітін вже розлучалися раніше, проте згодом відновили стосунки і вдруге одружилися. Про свій новий розрив співачка публічно повідомила наприкінці липня 2025 року. Тоді вона підкреслила, що ініціювала розлучення, оскільки їй стало складно перебувати у шлюбі, а також зауважила, що тривалий час виконувала для чоловіка роль "матері".

До речі, Горбачова після розлучення з Нікітіним уже була на кількох побаченнях і може спокійно зробити перший крок до хлопця, щоб познайомитися