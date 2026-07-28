Разом після розлучення: Ольга Горбачова показала розваги з Юрієм Нікітіним та доньками

Українська співачка Ольга Горбачова та продюсер Юрій Нікітін знову зібралися разом. Колишнє подружжя вирішило провести час у компанії двох своїх доньок, аби відсвяткувати важливу сімейну подію.

Приводом для довгоочікуваної зустрічі став день народження молодшої доньки Серафими, якій виповнилося 12 років. З цієї нагоди вся родина зібралася на святковий сніданок. На своїй сторінці в інстаграмі Горбачова розповіла, що має особливу традицію – готувати для дітей стільки сюрпризів, скільки років їм виповнюється.

Цього разу все розпочалося з красивого букета, а решту подарунків іменинниця шукала під час захопливого родинного квесту.

День народження донечки Серафими / фото з інстаграму

Старша сестра Поліна також долучилася до привітань і підготувала миле побажання англійською мовою.

Привітання від сестри / фото з інстаграму

Після сніданку зіркове сімейство у повному складі відправилося на спільну прогулянку. Ольга поділилася атмосферними кадрами, де дівчата йдуть за руки, а Нікітін крокує позаду них.

Родина на прогулянці / фото з інстаграму

Співачка з гумором порівняла колишнього чоловіка з надійним охоронцем та зізналася, що продовжує милуватися ним без жодних прихованих сенсів.

На цьому сюрпризи для доньок не закінчилися. Батьки організували для Серафими та Поліни справжній екстрим – політ у спеціальній аеротрубі. Дівчата одягли професійне екіпірування та весело провели час у невагомості під наглядом досвідченого інструктора.

Політ сестер в аеротрубі / колаж 24 Каналу

Видно, що попри розлучення, Ользі та Юрію вдалося зберегти чудові, теплі стосунки заради щастя спільних дітей.

Ольга Горбачова раніше коментувала, як її неповага до Нікітіна зруйнувала їхній шлюб вдруге.