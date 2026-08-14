Ольга Харлан відверто про материнство: "Тіло почувається так, наче по ньому проїхалися катком"

У червні українська фехтувальниця Ольга Харлан вперше стала мамою. Через два місяці після народження доньки спортсменка відверто розповіла, як змінилося її життя, перед якими труднощами вона поставала та що допомагає їй справлятися з новою роллю.

Про свій досвід материнства Харлан написала в Threads. Вона зізналася, що перші два місяці виявилися для неї непростими, однак водночас принесли найбільше щастя та любові.

Ольга Харлан поділилася, що без допомоги рідних і друзів їй було б дуже складно впоратися з новими обов'язками.

Дякую бабусі й дідусю, а також друзям,

– написала фехтувальниця.

За її словами, тепер навіть звичайні речі на кшталт душу, догляду за собою чи розчісування волосся потребують окремого планування.

Я не думала, що це можливо: за 5 хвилин можна прийняти душ, вмитися, нанести хоч якийсь догляд на обличчя, причесати волосся, ну і просто подивитися в дзеркало,

– поділилася Ольга.

Також Харлан зізналася, що перестала орієнтуватися в днях тижня, а шість годин безперервного сну вночі тепер здаються їй розкішшю. Через брак часу вона переважно надсилає аудіоповідомлення.

Окремо спортсменка розповіла про фізичний стан після пологів: "Моє тіло все ще почувається так, наче по ньому проїхалися катком. Над цим уже почала працювати, і це капець як боляче".

Водночас усі ці труднощі, як зазначила Харлан, не зрівняються з тими емоціями, які вона відчуває після народження доньки.

До цього я ніколи не відчувала більшого щастя і любові. Хоча зрозуміла це в першу ж секунду, як побачила нашу донечку,

– підкреслила Ольга.

Ольга Харлан висловилась про материнство / Скриншот з Threads

Напередодні Ольга Харлан вперше показала обличчя донечки публіці.