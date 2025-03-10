Не почувалася ані щасливою, ані коханою, – Мартиновська розкрила причину розлучення з чоловіком

Суддя "МастерШеф" Ольга Мартиновська розсекретила, що стало причиною розлучення з чоловіком Іваном Кобцем. Подружжя було в шлюбі близько п'яти років, проте все ж прийняло рішення розійтися.

Про причину розриву шеф-кухарка розповіла під час інтерв'ю. Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Раміни Есхакзай.

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Ольга Мартиновська зазначила, що в кризовий момент вони з чоловіком обговорювали їхні стосунки, і врешті-решт дійшли висновку, що розлучення буде найкращим виходом, попри бажання Івана зберегти сім'ю. Вона додала, що іноді звинувачує себе в тому, що їхній шлюб розпався.



Ольга Мартиновська з колишнім чоловіком / Скриншот з відео

За словами шеф-кухарки, причиною розлучення стало накопичене відчуття невдоволення та нереалізованих очікувань від подружнього життя.

Я довго спостерігала, ніколи не влаштовувала скандалів, але накопичувала відчуття невдоволення... Я не почувалася ані щасливою, ані коханою. Не так я собі уявляла подружнє життя,

– поділилася знаменитість.

Інтерв'ю з Ольгою Мартиновською: дивіться відео онлайн

Зауважимо, у колишнього подружжя є спільна 9-річна донька Віра, яка продовжує спілкуватися з батьком. Однак Мартиновська зазначила, що через проживання в різних країнах відчувається фізична та ментальна відстань між батьком і донькою. За словами шеф-кухарки, вона створила для дитини такі комфортні умови, що дівчинка не відчуває потреби в батьку.

Відомо, що Іван Кобець уже створив нову сім'ю і став батьком сина. Щодо Ольги, то раніше вона натякала на нові стосунки, однак перед Днем святого Валентина цього року з'явилася інформація про можливе розставання з бойфрендом.

Зауважимо, днями стало відомо, що переможниця "Холостяка-12" теж розійшлась з коханим.