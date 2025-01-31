Всі непорозуміння в минулому, – Ольга Сумська повідомила, що помирилася з сестрою

Днями Ольга Сумська опублікувала у своєму інстаграмі архівне фото зі старшою сестрою Наталією. Довгий час між ними були складні стосунки, але врешті жінкам вдалося їх налагодити.

Народна артистка України також розповіла, де саме було зроблене те фото з сестрою. Подробицями Сумська поділилась у програмі "ЖВЛ представляє", пише 24 Канал.

До слова Ольга Сумська показала рідкісне фото з сестрою, з якою має непрості стосунки

Ольга Сумська зізналася, що їй вдалося помиритися зі сестрою Наталією. Зараз вони спілкуються.

Я думаю, що всі ті непорозуміння в минулому. Нехай Господь нас єднає заради миру в родині – це найголовніше. Наталка – моя друга мама, хоч би що там було. Вона – моя хресна мама в кіно. Я її дуже люблю. Вона – неймовірна, талановита, і нехай Господь нас єднає якомога більше і частіше скрізь,

– розповіла Сумська.

Водночас акторка не відповіла на питання, хто перший пішов на примирення. Однак вона зізналася, що мріє зібратися за родинним столом.

Ольга Сумська розповіла про архівне фото з сестрою

Архівне фото з Наталією, яким вона поділилася у своєму інстаграмі, Ольга Сумська знайшла в архівах покійної мами. Зараз акторка шукає його автора. Народна артистка України дізналася, що знімок був зроблений на кораблі в рамках кінофестивалю 90-х років "Стожари". Як виявилося, його вирізали із газети.

Це шедевр, я вважаю. Тому що композиція, дух України, дві сестри – родина Сумських. Неперевершено,

– зазначила акторка.

Ольга Сумська зі сестрою Наталією / Фото з інстаграму акторки

До речі, Сумська шукає оригінальну фотографію або плівку, оскільки для акторки вона важлива.