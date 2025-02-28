Вона нєрвна крикуха, – Полякова здивувала заявою про Тіну Кароль, з якою раніше мала конфлікт

Оля Полякова разом з Марією Єфросиніною та їхнім проєктом "Дорослі дівчата" провели виступ в Польщі. Одна з відвідувачок заходу запитала співачку про її стосунки з Тіною Кароль, з якою та раніше мала публічний конфлікт.

Полякова, своєю чергою, розповіла про те, як ставиться до Кароль. Що цікаво, Тіна вже відреагувала на висловлювання колеги. Повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал співачки.

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За словами Полякової, їхнє "протистояння" з Кароль – це просто штучна історія про конкуренцію, оскільки "їх залишилося лише двоє" на українській сцені.

Вона нєрвна крикуха. Така і має бути справжня артистка. Я і сама така. Я люблю Тіну. Але якось так сталося, що нас залишилося лише двоє. І бодатися нам доводить лише одна з одною. Я б бодалася з Єфросиніною, але я для чогось із нею подружилася. Тому ми з Тіною відігруємо історію конкуренції. Але взагалі я люблю цю артистку,

– пояснила виконавиця.

Як на це відреагувала Тіна Кароль

Виконавиця поширила відео у своєму офіційному телеграм-каналі й іронічно написала: "О май гад. Лукед май фейс".



Тіна Кароль відреагувала на коментар Олі Полякової про неї / Скриншот з телеграм-каналу

Що відомо про конфлікт між Кароль та Поляковою

У 2021 році під час запису телешоу Оля назвала Тіну "відомою плакальщицею на похоронах". Після виходу програми вона одразу попросила вибачення, пояснивши, що мала на увазі лише сумний репертуар Тіни, а не її особисту трагедію. "Я дуже люблю та поважаю Тіну як артистку і ніколи б не жартувала на тему її особистого горя", – сказала Полякова.

Кароль відповіла на це в соціальних мережах: "Я справді плакатиму все життя, але житиму заради сина. І не на похоронах, а за здоров'я та силу близьких."

Після цієї ситуації артистки деякий час не спілкувалися, навіть перебуваючи на спільних заходах. Проте у 2023 році в інтерв'ю з Раміною Есхакзай Оля Полякова знову визнала свою неправоту і повідомила, що вони з Тіною помирилися. "Усі ці скандали створені для розваги публіки, вони штучні. Насправді ніхто не ворогує і серйозно не конкурує", – наголосила знаменитість.