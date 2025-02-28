Полякова, в свою очередь, рассказала о том, как относится к Кароль. Что интересно, Тина уже отреагировала на высказывания коллеги. Сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал певицы.

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По словам Поляковой, их "противостояние" с Кароль – это просто искусственная история о конкуренции, поскольку "их осталось только двое" на украинской сцене.

Она нервная крикуха. Такая и должна быть настоящая артистка. Я и сама такая. Я люблю Тину. Но как-то так случилось, что нас осталось только двое. И бодаться нам приходится только друг с другом. Я бы бодалась с Ефросининой, но я зачем-то с ней подружилась. Поэтому мы с Тиной отыгрываем историю конкуренции. Но вообще я люблю эту артистку,

– объяснила исполнительница.

Как на это отреагировала Тина Кароль

Исполнительница распространила видео в своем официальном телеграмм-канале и иронично написала: "О май гад. Лукед май фейс".



Тина Кароль отреагировала на комментарий Оли Поляковой о ней / Скриншот из телеграм-канала

Что известно о конфликте между Кароль и Поляковой

В 2021 году во время записи телешоу Оля назвала Тину "известной плакальщицей на похоронах". После выхода программы она сразу извинилась, объяснив, что имела в виду только печальный репертуар Тины, а не ее личную трагедию. "Я очень люблю и уважаю Тину как артистку и никогда бы не шутила на тему ее личного горя", – сказала Полякова.

Кароль ответила на это в социальных сетях: "Я действительно буду плакать всю жизнь, но буду жить ради сына. И не на похоронах, а за здоровье и силу близких."

После этой ситуации артистки некоторое время не общались, даже находясь на совместных мероприятиях. Однако в 2023 году в интервью с Раминой Эсхакзай Оля Полякова снова признала свою неправоту и сообщила, что они с Тиной помирились. "Все эти скандалы созданы для развлечения публики, они искусственные. На самом деле никто не враждует и серьезно не конкурирует", – подчеркнула знаменитость.