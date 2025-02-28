Музикант поділився історією, чому ОЕ не бере участь у конкурсах, де визначають місця, зокрема у Євробаченні. Про це він розповів в проєкті Жені Яновича "20:23", інформує 24 Канал.

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Святослав Вакарчук пригадав, що на початку кар'єри гурт "Океан Ельзи" брав участь у конкурсах. Зокрема, колектив виступав на "Червоній руті" та на інших фестивалях, один з яких називався "Перлини сезону".

Ми виграли відбірковий фестиваль і поїхали в Київ. В залі КПІ це все відбувалося. Ми виступали другими, й там була така цікава система оцінювання: максимум був – 120 балів, але 120 балів набрати було неможливо. Це як 12 балів неможливо набрати в школі,

– розповів музикант.

За словами лідера гурту "Океан Ельзи", колектив набрав 118 балів. Він додав, що переможець конкурсу отримував можливість записати повноцінний альбом на студії.

Ми другі виступали, а там 30 гуртів. Ну і ми вже подумали, що, мабуть, ми переможемо, і такі були розслаблені. Але в кінці виступив один гурт. Дуже класно, до речі, виступив. Ми дізнаємося за два виступи до кінця, що їм також дали 118 балів – так само як і нам,

– пригадав Вакарчук.

Музикант зазначив, що гурт отримав високий бал заслужено. Учасники "Океану Ельзи" засмутилися, адже думали, що будуть ділити перше місце. Однак члени журі вирішили, що переможець буде один. Так, можливість записати альбом на студії отримав інший гурт, а ОЕ подарували чотири спортивних костюми.

Святослав Вакарчук на шоу "20:23": дивіться відео онлайн

Вакарчук розповів, що музиканти зробили з костюмами

Святослав Вакарчук розповів, що три спортивні костюми музиканти продали у Львові на базарі. Четвертий вони подарували звукоінженеру Валерію Папченку, оскільки хотіли, аби він записав їм альбом. До речі, за гроші з проданих спортивних костюмів гурт записав свій перший макси-сингл "Будинок зі скла".

Другий висновок, який ми зробили, – що ми ніколи більше не будемо брати участь у конкурсах, в яких визначають місця, в яких треба ставити, хто перший, хто другий, хто третій. З того часу, якою не була б спокуса, яка б велика не була перед нами мета, в тому числі Євробачення, ми це рішення не змінювали й змінювати не будемо,

– пояснив Святослав Вакарчук.

Нагадаємо, що цього року Україну на Євробаченні представить гурт Ziferblat з піснею Bird of Pray. Наразі, за прогнозами букмекерів, шанси на перемогу у колективу низькі, але все ще може змінитися.