Сльози Пугачової та невдалі жарти Потапа: як українські зірки зганьбилися на фестивалі в Юрмалі

Музичний фестиваль Лайми Вайкуле в Латвії обернувся гучною хвилею критики для українських артистів. Оля Полякова, а також відроджений дует Потапа і Насті Каменських опинилися в центрі скандалу через виконання старих російськомовних хітів, публічні реверанси в бік Алли Пугачової та Максима Галкіна, а також суперечливі зв'язки з росіянами.

Цьогорічний фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2026 мав стати потужним майданчиком на підтримку України, проте участь Олі Полякової, Насті Каменських та Потапа заздалегідь обурила мережу. Ба більше, подальша поведінка деяких вітчизняних артистів на заході викликала у публіки лише розчарування.

Замість однозначної проукраїнської позиції глядачі побачили дивний мікс із російської мови, ностальгії за старими хітами та сумнівних реверансів у бік артистів з РФ. У соцмережах одразу ж вибухнув справжній шквал критики, адже українці не стали терпіти подібні вибрики під час повномасштабної війни.

Оля Полякова

Під час свого виступу на юрмальській сцені Оля Полякова виконала трек "У твоїх обіймах", який присвятила дружинам українських захисників.

Пісня розчулила залу, а 77-річна Алла Пугачова навіть не змогла втримати сліз. Утім, увесь зворушливий ефект швидко зник через подальшу поведінку співачки.

Наприкінці перформансу Полякова публічно подякувала російському подружжю зі сцени:

Алла, Максим, дякую вам за підтримку України. Ми дуже сильно це цінуємо.

А за лаштунками на червоній доріжці артистка ніжно обіймалася з ними та перейшла на російську: "Очень рада вас видеть".

У мережі співачку одразу ж рознесли в пух і прах, нагадавши, що Галкін свого часу вів концерти в окупованій Ялті, тож подібні дифірамби виглядають як мінімум недоречно.

Коментарі про Олю Полякову / Скриншот з тредсу

Окрім цього, артистка втрапила в ще один скандал. На офіційній сторінці фестивалю з'явилося відео, де Полякова тримається за руки та усміхається з музикантом Сергієм Григор'євим-Апполоновим (Grey Wiese). Співаку одразу пригадали його розмиту позицію щодо війни, ухиляння від засудження агресії РФ та дружбу з Ксенією Собчак і Яною Рудковською. Після шквалу гнівних коментарів скандальний ролик швиденько видалили.

Оля Полякова з Grey Wiese / Скриншот з відео

Потап і Настя Каменських

Не менше здивував і розізлив мережу дует Потапа та Насті Каменських. На сцені в Юрмалі артисти з'явилися у весільних образах – Настя одягла пишну сукню з фатою, а репер підписав їхнє спільне відео в інстаграмі коротко: "Get married again?".

Проте головним розчаруванням для українських слухачів став репертуар відродженого гурту. Замість українських пісень чи нових адаптацій артисти без докорів сумління виконали свої давні російськомовні хіти: "У нас на районе", "У мами", "Все пучком" та "Не пара".

Ба більше, під час виступу Потап і Настя влаштували дивний інтерактив – почали збирати у глядачів реквізитні гроші, жартуючи, що вони знадобляться їм для наступних концертів. А після цього репер вирішив видати серію сумнівних компліментів росіянам у залі.

Звертаючись до Пугачової, він заявив:

Нас не було 10 років на сцені, подивіться, що відбувається. Алла Борисівна, як ви гарно виглядаєте, ви все більше і більше стаєте схожою на Крістіну Орбакайте.

Не оминув увагою він і Галкіна, зробивши підводку до наступного треку:

Макс, ти знаєш, ти краш усього інстаграму. 50 років, ми знаємо як в психології називається цей вік, але у нас цей вік називається "Чумачечая весна".

Імовірно, репер намагався зробити гумористичний вступ до наступного треку, однак вираз обличчя Алли Пугачової продемонстрував, що жарт виявився невдалим.

Алла Пугачова / Колаж 24 Каналу

До речі, Настю Каменських зняли на відео з округлим животиком у Юрмалі, однак не все так однозначно.