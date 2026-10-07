"Ти що, мене у мішок запхаєш": Полякова зізналася, чому не може вивезти 15-річну доньку з Києва

Українська співачка Оля Полякова розповіла про труднощі у спілкуванні з молодшою донькою Алісою через її перехідний вік. Крім того, артистка пояснила, чому, попри постійні обстріли та загрози, вони не планують виїжджати з України.

Співачка, яка зараз виховує 15-річну Алісу в Києві (поки старша донька Маша живе у США), відверто поділилася викликами материнства. У проєкті "Наодинці з Гламуром" Полякова зізналася, що підлітковий період молодшої доньки дається їй непросто, проте вона вірить, що це тимчасовий етап.

Це непроста історія. Всім батькам підлітків хочу сказати: мужаймося, тримаймося. Це наші діти, треба їх просто любити. Це мине!

– поділилася зірка.

Донька Аліса / фото з інстаграму

Попри складну безпекову ситуацію в столиці та прогнози щодо важкої зими, зіркова мама залишається в Україні. Вона пояснила, що це рішення повністю продиктоване категоричною позицією самої Аліси. Дівчинка навідріз відмовляється покидати рідний дім і їхати за кордон.

Я не можу виїхати, бо у мене дитина є – 15-річна Аліса, яка не хоче виїжджати за кордон і нікуди з хати. І я нічого не можу з цим зробити! Вона мені каже: мені 15 років, ти що, мене у мішок запхаєш? А залишити її саму не можу,

– розповіла виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова зворушливо вітала Алісу з днем народження. Тоді артистка показала рідкісні фото доньки та жартома зауважила, що через сильний характер дівчинки її бояться навіть сусіди.



