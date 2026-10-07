Певица, которая сейчас воспитывает 15-летнюю Алису в Киеве (пока старшая дочь Маша живет в США), откровенно поделилась трудностями материнства. В проекте "Наедине с Гламуром" Полякова призналась, что подростковый период младшей дочери дается ей нелегко, однако она верит, что это временный этап.

Это непростая история. Всем родителям подростков хочу сказать: давайте мужаться, держимся. Это наши дети, их просто нужно любить. Это пройдет!

– поделилась звезда.

Дочь Алиса / фото из инстаграма

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью в столице и прогнозы о суровой зиме, звездная мама остается в Украине. Она объяснила, что это решение полностью продиктовано категоричной позицией самой Алисы. Девочка наотрез отказывается покидать родной дом и уезжать за границу.

Я не могу уехать, потому что у меня есть ребенок – 15-летняя Алиса, которая не хочет уезжать за границу и никуда уходить из дома. И я ничего не могу с этим поделать! Она мне говорит: "Мне 15 лет, ты что, меня в мешок засунешь?" А оставить ее одну я не могу,

– рассказала певица.

Напомним, недавно Оля Полякова трогательно поздравила Алису с днем рождения. Тогда артистка показала редкие фото дочери и в шутку заметила, что из-за сильного характера девочки ее боятся даже соседи.