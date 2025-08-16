Українська співачка Оля Полякова разом з чоловіком Вадимом Буряковським виховують двох доньок – 20-річну Марію та 13-річну Алісу. Знаменитість зізналася, що в неї зараз виникають труднощі у спілкуванні з молодшою донькою.

Крім того, Полякова розкрила свої "правила" виховання дітей. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Люкс ФМ".

Оля Полякова зізналася, якщо в дитинстві дівчинка була дуже прив'язаною до мами, то тепер вона поводиться зовсім інакше й активно відокремлюється.

З Машею простіше. З Алісою тяжко, особливо зараз. З нею дуже класно було в дитинстві: вона була моя, мамина. Але зараз це зовсім інша людина. Іноді це дуже боляче, тому що вона сепарується й робить це жорстко. Неприємна історія, але треба її пережити,

– зізналася виконавиця.

Вона додала, що донька не любить вихвалятися тим, що її мама – відома артистка.

Аліса соромиться, не розповідає зайвого, відписалася від мене й мені забороняє стежити за нею в соцмережах. Уникає будь-яких згадок, що Оля Полякова – її мама,

– зазначила знаменитість.

Оля Полякова пояснила, що у вихованні вона дотримується простого правила – дітей треба просто любити. Важливо не тиснути на них, дати можливість бути самостійними й відповідальними. Артистка каже, що хоче бути для доньок другом і підтримкою, але водночас – залишатися авторитетом. На її думку, занадто "панібратські" стосунки між батьками й дітьми нічого хорошого не дають.



Аліса та Маша Полякові / Фото з інстаграму співачки

Зауважимо, нещодавно старша донька Олі Полякової побралася з бойфрендом-іноземцем у США. Співачка зізналася, чи готова вже до онуків.