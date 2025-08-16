Крім того, Полякова розкрила свої "правила" виховання дітей. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Люкс ФМ".
Оля Полякова зізналася, якщо в дитинстві дівчинка була дуже прив'язаною до мами, то тепер вона поводиться зовсім інакше й активно відокремлюється.
З Машею простіше. З Алісою тяжко, особливо зараз. З нею дуже класно було в дитинстві: вона була моя, мамина. Але зараз це зовсім інша людина. Іноді це дуже боляче, тому що вона сепарується й робить це жорстко. Неприємна історія, але треба її пережити,
– зізналася виконавиця.
Вона додала, що донька не любить вихвалятися тим, що її мама – відома артистка.
Аліса соромиться, не розповідає зайвого, відписалася від мене й мені забороняє стежити за нею в соцмережах. Уникає будь-яких згадок, що Оля Полякова – її мама,
– зазначила знаменитість.
Оля Полякова пояснила, що у вихованні вона дотримується простого правила – дітей треба просто любити. Важливо не тиснути на них, дати можливість бути самостійними й відповідальними. Артистка каже, що хоче бути для доньок другом і підтримкою, але водночас – залишатися авторитетом. На її думку, занадто "панібратські" стосунки між батьками й дітьми нічого хорошого не дають.
Аліса та Маша Полякові / Фото з інстаграму співачки
Зауважимо, нещодавно старша донька Олі Полякової побралася з бойфрендом-іноземцем у США. Співачка зізналася, чи готова вже до онуків.