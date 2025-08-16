Кроме того, Полякова раскрыла свои "правила" воспитания детей. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Люкс ФМ".

Оля Полякова призналась, если в детстве Алиса была очень привязана к маме, то теперь она ведет себя совсем иначе и активно отделяется.

С Машей проще. С Алисой тяжело, особенно сейчас. С ней очень классно было в детстве: она была моя, мамина. Но сейчас это совсем другой человек. Иногда это очень больно, потому что она сепарируется и делает это жестко. Неприятная история, но надо ее пережить,

– призналась исполнительница.

Она добавила, что дочь не любит хвастаться тем, что ее мама – известная артистка.

Алиса стесняется, не рассказывает лишнего, отписалась от меня и мне запрещает следить за ней в соцсетях. Избегает любых упоминаний, что Оля Полякова – ее мама,

– отметила знаменитость.

Оля Полякова объяснила, что в воспитании она придерживается простого правила – детей надо просто любить. Важно не давить на них, дать возможность быть самостоятельными и ответственными. Артистка говорит, что хочет быть для дочерей другом и поддержкой, но в то же время – оставаться авторитетом. По ее мнению, слишком "панибратские" отношения между родителями и детьми ничего хорошего не дают.



Заметим, недавно старшая дочь Оли Поляковой вышла замуж за бойфренда-иностранца в США. Певица призналась, готова ли уже к внукам.