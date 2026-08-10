Оля Полякова різко відповіла на хейт через Пугачову та назвала критику українців дурістю

Співачка Оля Полякова не стала ігнорувати нападки в мережі після свого виступу в Юрмалі. Зірка пояснила, чому продовжує позитивно ставитися до вчинків росіян Алли Пугачової та Максима Галкіна.

Нещодавно на фестивалі Лайми Вайкуле артистка публічно подякувала зірковому подружжю за підтримку нашої країни. Такі слова очікувано викликали резонанс в інтернет-просторі.

Дехто з користувачів підтримав позицію співачки, проте більшість жорстко розкритикувала її за публічні реверанси в бік громадян РФ під час повномасштабного вторгнення.

Співачка вирішила розставити всі крапки над "і". Вона прокоментувала цей інцидент у розмові з журналісткою Раміною Есхакзай. Знаменитість запевнила, що для неї головним критерієм оцінки залишаються реальні дії людей, а не те, що написано в їхніх паспортах.

Я не ділю людей на хороші чи погані національності. Я це роблю за їхніми вчинками. Алла Пугачова і Галкін в Росії мали все. Але в один день вони зібралися й покинули свою домівку та все, що мали, аби не бути з тим режимом. Вони підтримують Україну, як можуть. І своїм гейтом ми підтримки у світі більше не заробимо. Вони відмовилися від всього, аби спокійно спати й мати чисту совість,

– поділилася виконавиця.

Оля Полякова в Юрмалі / скриншот з відео

На цьому Полякова не зупинилася. Зірка емоційно порівняла росіян, які кинули своє минуле заради підтримки України, зі співвітчизниками-корупціонерами. За її словами, наявність патріотичного одягу ще не робить людину гідною поваги.

Людина, яка відмовилася від всього на Росії й допомагає Україні, але росіянин за національністю, гірший, ніж корупціонер, який накрав купу мільйонів і одягнув вишиванку? Це дурість. У нас є багато людей, які допомагають від першого дня, попри той гейт, а є багато українців, які покрали й повтікали,

– обурилася артистка.

Оля Полякова / скриншот з відео

Оля Полякова вже не вперше звертається до обурених українців. Раніше співачка звернулася з провокативним закликом не відволікатися на власне життя й ще активніше обговорювати кожне її рішення.