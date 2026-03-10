Ціную свою працю, – Оля Цибульська розсекретила, скільки коштує запросити її на свято

Відома співачка Оля Цибульська не обмежується лише музикою: вона також пише книжки, веде радіопрограми та працює ведучою на різних святах, зокрема на весіллях.

Цибульська розповіла про свій гонорар як ведучої. Деталі артистка розкрила в інтерв'ю для ютуб-каналу "Розмова".

Оля зізналася, що погоджується вести святкові заходи приблизно раз на чотири місяці, адже для неї це дуже емоційно виснажлива робота. До цього часу вона вже провела близько 900 весіль. Цікаво, що запросити Цибульську як ведучу на весілля обійдеться дорожче, ніж як співачку.

Від 5-6 тисяч доларів. Я ціную свою працю, і, дійсно, мало хто може так, як я. Не тому, що я себе нахвалюю. Це просто шалений досвід. Кажуть, що я добре імпровізувати вмію,

– поділилася співачка.

Інтерв'ю з Олею Цибульською: дивіться відео онлайн

Якими є гонорари інших українських артистів?