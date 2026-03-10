Ціную свою працю, – Оля Цибульська розсекретила, скільки коштує запросити її на свято
- Оля Цибульська розповіла, що її гонорар за ведення святкових заходів починається від 5-6 тисяч доларів, і вона проводить такі заходи раз на чотири місяці.
- У грудні 2025 року гонорари інших українських артистів варіювалися від кількох тисяч до понад 60 тисяч євро, з можливим зростанням у новорічну ніч.
Відома співачка Оля Цибульська не обмежується лише музикою: вона також пише книжки, веде радіопрограми та працює ведучою на різних святах, зокрема на весіллях.
Цибульська розповіла про свій гонорар як ведучої. Деталі артистка розкрила в інтерв'ю для ютуб-каналу "Розмова".
Вас також може зацікавити У стильному вечірньому образі: Зеленська вперше за довгий час з'явилася на публіці з чоловіком
Оля зізналася, що погоджується вести святкові заходи приблизно раз на чотири місяці, адже для неї це дуже емоційно виснажлива робота. До цього часу вона вже провела близько 900 весіль. Цікаво, що запросити Цибульську як ведучу на весілля обійдеться дорожче, ніж як співачку.
Від 5-6 тисяч доларів. Я ціную свою працю, і, дійсно, мало хто може так, як я. Не тому, що я себе нахвалюю. Це просто шалений досвід. Кажуть, що я добре імпровізувати вмію,
– поділилася співачка.
Інтерв'ю з Олею Цибульською: дивіться відео онлайн
Якими є гонорари інших українських артистів?
- У грудні 2025 року ціни на виступи зірок коливалися від кількох тисяч до десятків тисяч доларів або євро. Так, відомо, що Позитив виступає за 6 000 тисяч доларів, Курган і Agregat – за 8 000 тисяч доларів, YAKTAK – 10 000 тисяч євро, Parfeniuk – 10 000 тисяч доларів, Анна Трінчер – 10 500 тисяч доларів, Alyona Alyona – 13 000 тисяч доларів, а Дзідзьо, KOLA та Wellboy отримують по 15 000 тисяч доларів. Оля Полякова оцінює свої виступи у 20 000-25 000 тисяч доларів, Klavdia Petrivna та Тіна Кароль – по 25 000 тисяч євро, Монатік – 25 000-30 000 тисяч доларів, Вєрка Сердючка – від 30 000 тисяч євро, Надя Дорофєєва – 35 000 тисяч доларів, Макс Барських – 50 000 тисяч євро, а Артем Пивоваров – понад 60 000 тисяч євро.
- У новорічну ніч тарифи зазвичай зростають у 2-3 рази порівняно зі звичайними.
- Водночас остаточна вартість виступу також залежить від кількості гостей, локації, технічного забезпечення, кількості артистів та додаткових активностей. Після консультації івент-агентство складає індивідуальний кошторис з урахуванням усіх побажань замовника.