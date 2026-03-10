Цибульская рассказала о своем гонораре как ведущей. Детали артистка раскрыла в интервью для ютуб-канала "Разговор".

Оля призналась, что соглашается вести праздничные мероприятия примерно раз в четыре месяца, ведь для нее это очень эмоционально изнурительная работа. К этому времени она уже провела около 900 свадеб. Интересно, что пригласить Цыбульскую как ведущую на свадьбу обойдется дороже, чем как певицу.

От 5-6 тысяч долларов. Я ценю свой труд, и, действительно, мало кто может так, как я. Не потому, что я себя нахваливаю. Это просто сумасшедший опыт. Говорят, что я хорошо импровизировать умею,

– поделилась певица.

Интервью с Олей Цибульской: смотрите видео онлайн

