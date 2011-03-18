Де зараз ведучі проєкту "Орел і Решка" та кого із них записали до списку зрадників

"Орел і Решка" – українське тревел-шоу, яке стало популярним далеко за межами нашої країни. Упродовж усіх сезонів змінилось чимало зіркових ведучих, однак тематика завжди залишалась одною – показати глядачеві найцікавіші місця світу.

За багато років десятки ведучих стали улюбленцями аудиторії. Індивідуальний підхід до шоу зробив проєкт по-справжньому унікальним. Пропонуємо дізнатись у матеріалі Show24, де зараз і чим займаються ексведучі "Орла і Решки".

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Алан Бадоєв

Після проєкту режисер повернувся до своєї сфери, яка є його покликанням. У 2023 році Бадоєв зняв фільм про війну в Україні – "Довга Доба". У травні наступного року його представили на платформі Netflix, а перед цим режисер презентував документальний фільм у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. У тому ж році Алан вперше зустрівся зі своїми дітьми за останні 4 роки, адже ті перебувають за кордоном.

Алан Бадоєв / Фото з інстаграму режисера

Жанна Бадоєва

У 2011 році разом з Аланом Бадоєвим, який на той момент був її чоловіком, стали ведучими українського тревел-проєкту "Орел і решка". За словами самої Жанни, із 2013 року вона більше не працювала в Києві. Заради шлюбу із бізнесменом відмовилась від українського громадянства, щоб отримати італійське.

Ба більше, наприкінці 2022 року ведуча відновила проєкт "Жизнь других", який транслюється на ютуб-каналі Жанни та російському телебаченні. Це шоу, яке має чималу схожість з українським проєктом "Орел і решка".

Щоб охопити ще більшу аудиторію, Бадоєва вирішила запустити й англомовну версію шоу. У січні 2023 року Жанну Бадоєву внесли до санкційного списку України через проросійську позицію.

Жанна Бадоєва / Фото з інстаграму

Андрій Бедняков

Андрій – популярний телеведучий. У квітні 2022 року померла його мама у Маріуполі. Сьогодні чоловік навіть не може прийти на могилу до найріднішої людини. Крім того, росіяни знесли його дім у Маріуполі. Це була квартира батьків.

Донедавна Андрій був одружений з телеведучою Анастасією Короткою. На жаль, війна розлучила сімейство на далеку відстань. Анастасія з дітьми переїхали у США. Ймовірно, саме кілометри відстані стали причиною розлучення пари. Про рішення розірвати шлюб вони оголосили 25 жовтня 2024 року. Ініціаторкою розлучення стала Анастасія.

Ведучий живе і працює в Україні. За його словами, сьогодні заробіток не стабільний, адже складна ситуація в країні не дозволяє вийти на постійний дохід. Крім того, Бедняков бере участь у благодійних заходах і допомагає ЗСУ.

Андрій Бедняков / Фото з інстаграму

Леся Нікітюк

У 2012 році Леся стала ведучою двох сезонів телепроєкту "Орел і Решка" у парі з Андрієм Бедняковим. Участь у тревел-шоу принесла дівчині популярність і любов публіки. У 2015 – повернулась в "Орел і Решку" у ювілейний, 10-й сезон.

Згодом Нікітюк стала зіркою телебачення. Умовно нещодавно стало відомо про те, що телеведуча виходить заміж за військовослужбовця Дмитра Бабчука.

На початку березня Нікітюк заявила, що відклала весілля.

Крім того, Леся дебютувала у кіно, адже зіграла одну з ролей у романтичній комедії "Песики".

Леся Нікітюк / Фото з інстаграму ведучої

Анастасія Коротка

У 2013 році Анастасія прийшла на проєкт "Орел і решка". Згодом її почали запрошувати на роль ведучої як в українських, так і російських шоу. У 2018 році стала головною героїнею фільму "Я, ти він, вона", і з того ж часу почала працювати у гумористичній програмі "Жіночий квартал".

Як ми уже згадували, минулого року Андрій Бедняков й Анастасія повідомили про розлучення. Сьогодні акторка перебуває у США з дітьми. У своєму інстаграмі Анастасія публікує кумедні ролики, ділиться побутовим життям, а також вона вела онлайн-курс "Із неможливого в можливе".

Анастасія Коротка / Фото з інстаграму

Регіна Тодоренко

У 2014 році зрадниця України стала ведучою "Орла і Решки". Її співведучим був Коля Сєрга, який сьогодні є військовим і очолює "Культурний Десант". До слова, разом із Лесею Нікітюк, Андрієм Бедняковим і Жанною Бадоєвою знялись у кліпі Світлани Лободи "Пора домой".

У 2016 році співпрацювала із Лесею Нікітюк у новому сезоні "Орел і решка", а за рік пішла з проєкту. З цього часу почала активно брати участь у російських телепроєктах. Ба більше, жінка навіть відкрила власні шоу, де була ведучою.

Зрадниця вийшла заміж за російського співака та бізнесмена Влада Топалова. У подружжя народилось двоє дітей, а у ЗМІ ширились чутки, що чоловік б'є Регіну, принижує та вживає наркотики.

В одному з коментарів зрадниця натякнула на те, що не висловлюється про війну через свого чоловіка, хоча їхні позиції нібито не збігаються. З початком повномасштабного вторгнення вона не висловлювала напряму думку щодо нападу Росії на Україну. Тодоренко натомість використала абстрактні фрази про мир і любов.

Осінню 2022 року РНБО ввела санкції проти українських артисток-зрадниць, до списку якого потрапила Тодоренко..

Минулого року зрадниця отримала російський паспорт напередодні "виборів" президента в країні-терористці. Російські ЗМІ повідомляли, що підставою для цього став шлюб телеведучої з громадянином Росії Владом Топаловим та безперервне проживання у країні.

Регіна Тодоренко / Фото з інстаграму

Коля Сєрга

У 2013 році Миколу запросили на кастинг до популярного тревел-шоу "Орел і решка". Невдовзі після прослуховування йому запропонували роль ведучого у новому сезоні "На краю світу" разом з Регіною Тодоренко. Після завершення співпраці з проєктом, Сєрга вступив до New York Film Academy, адже хотів освоїти акторську професію.

На третій день війни, 26 лютого, шоумен Коля Сєрга вирішив вступити в лави Збройних Сил України, попри те, що раніше він жив і працював в Росії. Сьогодні артист має звання старшого лейтенанта ЗСУ та несе службу в "Культурному десанті".

Днями у ЗМІ поширилась інформація, що Коля Сєрга став позаштатним радником міністра закордонних справ Андрія Сибіги з 7 грудня 2024 року.

Коля Сєрга / Фото з інстаграму

Євген Сінельников

Український ведучий та режисер-постановник став улюбленцем публіки завдяки проєкту "Орел і Решка". Сьогодні він розвиває проєкт на ютубі під назвою "482 Зроблено в Україні", веде соцмережі та допомагає ЗСУ. У лютому цього року став ведучим одного з проєктів про інвестиції.

Євген Сінельников / Фото з інстаграму

Петро Романов

Російський актор і ведучий був напарником Регіни Тодоренко у шоу "Орел і Решка". Сьогодні Романов продовжує працювати в Росії, яка його позиція щодо війни, яку розпочала країна-терористка, невідомо.

Петро Романов / Фото з інстаграму

Антон Птушкін

У 2017 році Антона побачили у проєкті "Орел і решка". Його співведучою стала Настя Івлєєва, яка є прибічницею російського пропагандистського режиму. Разом вони зняли 65 випусків і майже 3 сезони "Перезавантаження". У липні 2018 році Антон пішов з проєкту. Він відкрив власний ютуб-канал, який присвятив темі подорожей. Чоловік самостійно створював випуски та навіть публікував репортажі китайською та англійською мовами.

У 2020 році Володимир Зеленський нагородив Птушкіна званням "Заслужений журналіст України" за внесок у розвиток України, професіоналізм і трудові здобутки.

Наприкінці 2021 року ведучий разом із ресторатором Михайлом Кацуріним відкрили спільне фуд-тревел-шоу. Чоловіки досліджували їжу в різних країнах, а сьогодні подорожують Україною, де знайомляться з місцевою кухнею та оцінюють її.

Ще одним серйозним проривом у кар'єрі журналіста став документальний фільм "Ми, наші улюбленці та війна". Птушкін був режисером кінокартини.

Антон Птушкін / Фото з інстаграму

Настя Івлєєва

Попри те, що росіянка була однією з зірок українського тревел-шоу, її політичні погляди у час великої війни дали про себе знати. На початку повномасштабного вторгнення російська зірка заявила, що "ми стали свідками катастрофи", де гинуть мирні люди та руйнуються міста. Згодом вона видалила цей допис.

Івлєєва заявила, що ставиться до Володимира Путіна з симпатією та повагою як до глави держави. До того ж вона допомагає російським військовим, які щоденно вбивають сотні невинних українців, та жителями Бєлгорода й окупованого Донецька.

Крім того, минулого року вона приїхала на тимчасово окуповані території, де путіністка нібито "відчула замирення серця", коли потрапила у міста. Цікаво, що у розповіді про свою "подорож" пропагандистка не зазначала, що Маріуполь знищили російські окупанти.

Настя Івлєєва / Фото з інстаграму

Наталі Неведрова

У проєкті "Орел і Решка" Неведрова замінила Лесю Нікітюк і стала співведучою зрадниці Регіни Тодоренко. У 2018 році вона покинула шоу через сімейні обставини. На сторінці у російської телеведучої зазначено, що вона займається материнством, коучингом і самопізнанням.

Наталі Неведрова / Фото з інстаграму

Марія Гамаюн

Російська акторка замінила у проєкті Регіну Тодоренко й стала співведучою Колі Сєрги. Сьогодні Гамаюн веде прихований стиль життя, захоплюється езотерикою й позиціює себе як спеціалістку по тета-хілінгу (метод медитації).

Марія Гамаюн / Фото з відкритих джерел

Аліна Астровська

У 2018 році Астровська стала ведучою тревел-шоу "Орел і решка", де у кількох сезонах її співведучим був Коля Сєрга. Тоді Аліна знімалась у російських телешоу та жила на дві країни.

З початку повномасштабної війни Аліна Астровська мовчить про війну та жодним чином про це не висловлюється, як і її подруга-одеситка Регіна Тодоренко. Зараз вона активно розвиває кар'єру в Росії – як співачка, телеведуча й навіть акторка.

Аліна Астровська / Фото з інстаграму

Євсей Ковальов

У 2018 році росіянин замінив Антона Птушкіна. Сьогодні ведучий займається татуюваннями, а також подорожує світом.

Євсей Ковальов / Фото з інстаграму

Антон Зайцев

Росіянин працював не тільки у проєкті "Орел і Решка", а й був обличчям інших шоу на російських телеканалах. Сьогодні Зайцев пропонує свої послуги як ведучий розважальних заходів – весілля, корпоративи, день народження тощо, а також продовжує подорожувати світом.

Антон Зайцев / Фото з інстаграму

Ольга Антипова

Ще одна росіянка, яка у 2018 році стала ведучою проєкту "Орел і Решка". Сьогодні вона живе у Білорусі та веде ютуб-канал про подорожі.

Ольга Антипова / Фото з інстаграму

Ян Гордієнко

Ян став ведучим нового сезону "Орел і решка" разом з російською блогеркою, яка має українське походження, Юлією Коваль. Але за деякий час почалась пандемія коронавірусу й шоу розірвало контракт з блогером.

Після 24 лютого 2022 року блогер підтримав Україну та засудив дії російського агресора. Після цього Гордієнко почав все рідше з'являтись у публічному просторі. Якщо брати до уваги світлини хлопця, які він публікує в інстаграмі, то можна стверджувати, що блогер виїхав з України та зараз проживає в США.

Ян Гордієнко / Фото з інстаграму

Юлія Коваль

Телеведуча та блогерка, яка має українське коріння, адже народилась у Донецьку, у 2020 році стала ведучою "Орла і Решки". Ми уже згадували, що пандемія зруйнувала всі плани, тому контракт протривав не так довго. Коваль живе та працює у Росії, а також активно веде соцмережі.

Юлія Коваль / Фото з інстаграму