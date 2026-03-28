Шоу "Орел і Решка" розкритикували за російську мову: Андрій Бєдняков прокоментував

Тревел-шоу "Орел і Решка" активно ведуть свої соцмережі. Та майже всі останні дописи опубліковані російською мовою – це спровокувало обурення в мережі.

Однією з перших на це звернула увагу блогерка Олена Мандзюк. Вона опублікувала допис у тредс, де обурилась російській мові в інстаграм-профілі "Орла й Решки".

Олена Мандзюк підкреслила, що українське тревел-шоу повністю веде комунікацію мовою країни-агресора. Щоб популяризувати новий сезон, вони використовують минулий контент з українськими ведучими – Андрієм Бєдняковим, Лесею Нікітюк, Антоном Птушкіним.

Запускаєте новий сезон старого шоу під назвою: "перевірмо, наскільки українцям все одно". Правила прості: беремо український продукт, зберігаємо російську мову і дивимось, чи буде реакція, чи знову зʼїдять це л*йно,

– написала Олена Мандзюк.

Блогерка додала, що підозрює, що таким чином творці тревел-шоу хочуть залучити увагу глядачів з Росії. Вона розкритикувала Нателлу Крапівіну за те, що та "тягне" російське в Україну.

Профіль "Орла і Решки" / Скриншот з інстаграму

Що про це каже Андрій Бєдняков?

Колишній ведучий шоу "Орел і Решка" висловився у коментарях. Він написав, що не має жодного стосунку до сторінки проєкту чи тих, хто її веде.

За контрактом всі відео належать продюсерам шоу. І тому вони можуть використовувати відео з моєю участю,

– пояснив Андрій Бєдняков.

Шоумен додав, що зробив свій вибір, тому зараз веде сторінку лише українською мовою, а відповідати за вибір інших – не може.

