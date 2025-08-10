Нещодавно український ведучий Орест Дрималовський завершив службу в десантно-штурмовій бригаді, а тепер стало відомо, що він – новий речник в Міністерстві оборони України.

Орест прокоментував своє призначення на нову посаду. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Дрималовського.

Він поширив допис про те, що став речником в Міноборони.

Новий етап. Нові виклики. Нова відповідальність,

– написав Орест у публікації.

Пост Ореста Дрималовського / Скриншот з фейсбука

Що відомо про Ореста Дрималовського?

Він почав свою журналістську кар'єру у 2015 році, а навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Працював кореспондентом і ведучим на телеканалі "Перший Західний", а потім у програмі "Вікна-новини" на СТБ.

У лютому 2024 року Орест приєднався до Збройних Сил України й служив у 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді на Донеччині. Після півтора року служби він залишив десантні війська. За відвагу і виняткову службу його нагородили медаллю "Хрест Доблесті".

Нагадаємо, що посаду речника нещодавно обійняв й інший український телеведучий – Геннадій Попенко. Після того, як його демобілізували, він приєднався до Міністерства у справах ветеранів України.