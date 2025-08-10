Нові виклики, – відомий телеведучий став речником Міністерства оборони
- Орест Дрималовський призначений новим речником Міністерства оборони України після завершення служби у десантно-штурмовій бригаді.
- Він вперше прокоментував своє призначення в Міноборони.
Нещодавно український ведучий Орест Дрималовський завершив службу в десантно-штурмовій бригаді, а тепер стало відомо, що він – новий речник в Міністерстві оборони України.
Орест прокоментував своє призначення на нову посаду. Повідомляє Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку Дрималовського.
Не пропустіть Відома акторка заступилася за Темляка, якого звинуватили в аб'юзі та розбещенні неповнолітніх
Він поширив допис про те, що став речником в Міноборони.
Новий етап. Нові виклики. Нова відповідальність,
– написав Орест у публікації.
Що відомо про Ореста Дрималовського?
- Він почав свою журналістську кар'єру у 2015 році, а навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Працював кореспондентом і ведучим на телеканалі "Перший Західний", а потім у програмі "Вікна-новини" на СТБ.
- У лютому 2024 року Орест приєднався до Збройних Сил України й служив у 79-й окремій десантно-штурмовій Таврійській бригаді на Донеччині. Після півтора року служби він залишив десантні війська. За відвагу і виняткову службу його нагородили медаллю "Хрест Доблесті".
Нагадаємо, що посаду речника нещодавно обійняв й інший український телеведучий – Геннадій Попенко. Після того, як його демобілізували, він приєднався до Міністерства у справах ветеранів України.