Орландо Блум після розлучення з Кеті Перрі зустрічається з моделлю, молодшою на 21 рік, – ЗМІ

Влітку минулого року стало відомо, що британський актор Орландо Блум розійшовся з американською співачкою Кеті Перрі. Тепер його помітили в компанії 28-річної моделі зі Швейцарії Луїзи Леммель.

Чутки про роман між ними з'явилися ще в лютому. Про новий спільний вихід пари повідомило видання HELLO!.

Вас також може зацікавити Ніколь Кідман публічно звернулась до колишнього чоловіка через рік після розлучення

Так, 22 червня 49-річного актора бачили разом із Луїзою в Мілані під час Тижня чоловічої моди. Пара прогулювалася містом після того, як напередодні Орландо відвідав показ бренду Tod's сам.

Вперше їх разом помітили у лютому після Супербоулу в Каліфорнії – тоді вони йшли, тримаючись за руки.

Orlando Bloom and Swiss model Luisa Laemmel were spotted together in Milan during Milan Fashion Week Men's Spring/Summer 2027.



After first raising eyebrows when they were seen holding hands following Super Bowl festivities in February, the pair appear to still be going strong. https://t.co/BIWjDtRn4z pic.twitter.com/qAWt6l6wLO — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) June 23, 2026

Чи справді зірки в стосунках – офіційно не підтверджено.

Хто така Луїза Леммель?

Луїза народилася і виросла в Цюриху (Швейцарія).

Модельну кар'єру вона почала у 16 років після участі в конкурсі Elite Model Look. Дівчина вже співпрацювала з багатьма відомими брендами, серед яких Maybelline, Max Factor, L'Oréal, Vera Wang, Yves Saint Laurent Beauty, Calvin Klein, Akris і Guerlain. Також з'являлася в журналах L'Officiel, Cosmopolitan та інших міжнародних виданнях.

Поза роботою Луїза цікавиться психологією, філософією, наукою та темами ментального здоров'я, а також підтримує ідеї захисту природи.

Відомо, що вона вивчала психологію в Англії та здобула ступінь бакалавра з відзнакою.

До слова, між Леммель та Орландо Блумом – 21 рік різниці у віці.

Додамо, що Кеті Перрі зараз також перебуває у нових стосунках. Днями співачка дебютувала на червоній доріжці в Нью-Йорку з колишнім прем'єром Канади Джастіном Трюдо.