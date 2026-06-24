Слухи о романе между ними появились ещё в феврале. О новом совместном выходе пары сообщило издание HELLO!.

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Так, 22 июня 49-летнего актёра видели вместе с Луизой в Милане во время Недели мужской моды. Пара прогуливалась по городу после того, как накануне Орландо посетил показ бренда Tod's в одиночку.

Впервые их вместе заметили в феврале после Суперкубка в Калифорнии – тогда они шли, держась за руки.

Действительно ли звезды находятся в отношениях – официально не подтверждено.

Кто такая Луиза Леммель?

Луиза родилась и выросла в Цюрихе (Швейцария).

Модельную карьеру она начала в 16 лет после участия в конкурсе Elite Model Look. Девушка уже сотрудничала со многими известными брендами, среди которых Maybelline, Max Factor, L'Oréal, Vera Wang, Yves Saint Laurent Beauty, Calvin Klein, Akris и Guerlain. Также она появлялась в журналах L'Officiel, Cosmopolitan и других международных изданиях.

Вне работы Луиза интересуется психологией, философией, наукой и вопросами психического здоровья, а также поддерживает идеи защиты природы.

Известно, что она изучала психологию в Англии и получила степень бакалавра с отличием.

К слову, между Леммель и Орландо Блумом – 21 год разницы в возрасте.

Добавим, что Кэти Перри сейчас также находится в новых отношениях. На днях певица дебютировала на красной дорожке в Нью-Йорке с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо.