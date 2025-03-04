На Оскарі-2025 не вшанували пам'ять Мішель Трахтенберг, яка померла за 4 дні до церемонії

У Лос-Анджелесі відбулась наймасштабніша церемонія нагородження премії Оскар. Обов'язковою частиною є згадка про покійних зірок кіно, які пішли з життя за останній рік.

Цьогоріч Морган Фрімен вийшов на сцену Оскара з промовою та згадав свого колегу Джина Гекмана, який помер напередодні церемонії. Про це пише 24 Канал з посиланням на ABC News.

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Після промови актора розпочалась частина In Memoriam, коли на екрані показували обличчя та імена акторів, режисерів та діячів кіно, яких не стало за останній рік. Відеоряд супроводжувався реквіємом Моцарта Lacrimosa.

Утім, у цій частині не згадали про Мішель Трахтенберг – відому акторку та зірку серіалу "Баффі – винищувачка вампірів", яка померла 26 лютого.

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Розчаровані шанувальники припустили, що для кіноакадемії згадка про неї була неважливою. Водночас мережу здивувало те, що на сайті Мішель Трахтенберг є в меморіальному списку. Також деякі фани зазначили, що на Оскарі не згадали й Алена Делона чи Шеннен Догерті.

Що відомо про Мішель Трахтенберг

Мішель Трахтенберг – американська акторка з українським корінням. Вона стала популярною після стрічок "Баффі – винищувачка вампірів" і "Євротур".

26 лютого акторку знайшли мертвою. Відомо, що нещодавно вона перенесла операцію з пересадки печінки. На останніх фото Мішель мала виснажений вигляд.