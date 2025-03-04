Не лише Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер: 6 наймиліших пар Оскара-2025
- 97-ма церемонія вручення Оскара відбулася в ніч з 2 на 3 березня, зібравши багато світових зірок.
- Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер були однією з наймиліших пар на заході.
В ніч з 2 на 3 березня відбулася 97-ма церемонія вручення престижної кінопремії Оскар. Традиційно на події зібралися чимало світових зірок, дехто з яких прийшов зі своїми коханими.
Одна з наймиліших пар цьогорічного Оскара – Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер, які не приховували своїх почуттів на публіці. Зазначимо, що актор змагався за перемогу у номінації "Найкраща чоловіча роль", але його обігнав Едріан Броуді. Які ще зіркові пари відвідали премію, читайте у матеріалі 24 Каналу.
До речі Аріана Гранде, Тімоті Шаламе, Демі Мур й інші: 10 найкращих образів червоної доріжки Оскара-2025
Тімоті Шаламе та Кайлі Дженнер
Кіран Калкін та Джаз Чартон
Едріан Броуді та Джорджина Чапман
Аріана Гранде та Ітан Слейтер
Селена Гомес та Бенні Бланко
Майлз Теллер та Келлі Сперрі
Варто зазначити, що 97-ма церемонія вручення премії Оскар виявилася доволі скандальною. Річ у тім, що найбільше нагород забрав американський фільм "Анора", в якому розповідається про стосунки секс-працівниці з сином російського олігарха. Ба більше, у стрічці знялися російські актори-путіністи. Зокрема, Юрій Борисов та Марк Ейдельштейн, які також були на цьогорічній премії.
На щастя, Юрій Борисов не переміг у номінації "Найкращий актор другого плану". Нагороду отримав Кіран Калкін за роль у фільмі "Справжній біль".