Люди масово отруїлись у ресторані "Китайський привіт" у Львові: все, що відомо про ситуацію

Учора ресторатор Михайло Кацурін повідомив, що отруївся у власному ресторані у Львові. Крім нього постраждали десятки відвідувачі, серед яких є діти.

На момент публікації в інстаграмі новини про отруєння, Кацурін повідомляв про 11 людей, які також отруїлись. Однак за останню добу ця цифра зросла до 56. Ймовірно, це ще не остаточна кількість, пише Show24.

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Що Кацурін каже про ситуацію та як допомагає постраждалим?

Відомо, що ресторатора госпіталізували з симптомами отруєння. На думку Кацуріна, причиною такої події стали яйця і яєчний крем у десертах 14 та 15 липня. Також чоловік Дорофєєвої повідомив, що робить він і його команда, щоб допомогти усім тим, хто постраждав.

Сплачують рахунки за лікування всім, хто отруївся. З усіма, хто звернувся по допомогу, на зв'язку. У дописі йдеться, що якщо комусь стало зле, то просять написати свій контакт в інстаграм-сторінку закладу.

Заклад закрили до з'ясування всіх обставин.

Санстанція вже перевірила всіх працівників, поверхні та продукти, тому залишається дочекатись результатів перевірки.

Пообіцяли утилізувати всі продукти, які є в ресторані.

Вибач, Львів. Нам страшенно шкода. Ми зробимо усе і більше, щоб виправитися!,

– написав ресторатор.

Міша Кацурін отруївся у власному ресторані / Фото з інстаграму чоловіка

Нагадаємо, що поліція вже відкрила кримінальні провадження за частиною 1 статтею 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Винним загрожує штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Що кажуть постраждалі про отруєння в ресторані "Китайський привіт"?

Станом на 10 годину ранку 17 липня було відомо про 56 людей, які звернулись з ознаками отруєння до інфекційної лікарні Львова. Серед постраждалих є восьмеро дітей. Пацієнтам поставили діагноз гостра кишкова інфекція та харчова токсикоінфекція, частина з них перебуває у стані середньої та важкої тяжкості. Люди скаржилися на нудоту, блювоту і підвищення температури.

У соцмережах постраждалі поділились станом свого самопочуття й розповіли, чи допомагає їм ресторатор.

Ксенія Ільчук: дівчина втратила свідомість через погане самопочуття. У неї підвищилась температура, а лікарі призначили крапельниці.

Григорій Давидов: у чоловіка підійнялась температура та з'явилась слабкість у тілі.

Софія Ханас: скаржилась на високу температуру, а в її хлопця діагностували ще й ураження печінки. Кацурін поцікавився у дівчини про самопочуття, а також покриває витрати на лікування.

Софія Ханас про отруєння у ресторані Кацуріна / Скриншот з Threads

Настя Іванишин: температура не спадає вже декілька днів, а стан погіршується.

Настя Іванишин отруїлася в новому закладі Міші Кацуріна у Львові / Колаж Show24

Усі постраждалі були відвідувачами ресторану "Китайський привіт" у Львові. Багато хто з гостей замовляв сінгапурський чизкейк – популярний десерт, що містить сирі яйця. Саме він може бути потенційною причиною зараження. Ймовірно, люди заразились сальмонелою (це тип бактерій, які можуть спричиняти харчові захворювання, широко відомі як сальмонельоз).