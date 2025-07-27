Прощання з легендою: де і як пройде похорон рок-ікони Оззі Осборна

На початку тижня стало відомо, що пішов з життя легендарний рок-музикант Оззі Осборн, а тепер поступово з'являються подробиці про те, де відбудеться прощання з артистом.

Так, у Бірмінгемі готують масштабний концерт пам'яті Оззі Осборна, тоді як його родина планує провести приватний похорон у колі найрідніших. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Express.

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Оззі Осборн ще за життя говорив, що хоче, аби його прощання було не сумною подією, а справжнім святом. Тому зараз хочуть організувати великий концерт пам'яті рокера за участі відомих музикантів. Серед них може бути й Yungblud – артист, якого Оззі вважав своїм "музичним спадкоємцем".

Подія має відбутися у Бірмінгемі – місті, де народився Осборн, і яке завжди залишалося для нього особливим.

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Перед великим святом пам'яті родина проведе скромний приватний похорон. За інформацією ЗМІ, дружина музиканта хоче поховати його у саду їхнього будинку Welders House. Вона почувається надто слабкою, щоб брати участь у публічній церемонії.

Що відомо про смерть Оззі Осборна?

Рокер помер 22 липня, попри зусилля лікарів, які понад дві години намагалися врятувати його життя. Музикант тривалий час боровся з наслідками травм і хвороб: після аварії у 2003 році йому встановили металеві імпланти в хребет, а падіння у 2019-му лише ускладнило стан. Пізніше діагностували хворобу Паркінсона, через що Оззі пересувався в інвалідному візку. Останні дні він провів у рідній Англії, поруч з близькими.