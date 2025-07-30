30 липня в Бірмінгемі відбулося прощання з легендою хеві-металу Оззі Осборном. Саме в цьому місті, де музикант виріс і разом з однодумцями створив культовий гурт Black Sabbath, тисячі людей зібралися, щоб віддати шану одному з найвпливовіших рок-виконавців світу.

Також до прощальної процесії долучилася родина музиканта. Серед присутніх була його дружина Шерон Осборн, з якою він прожив понад 40 років, а також їхні діти. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання The Independent.

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О 13:00 за місцевим часом у Бірмінгемі стартував прощальний парад, куди доставили тіло Оззі Осборна. Кортеж пройшов вулицею Broad Street та зупинився біля меморіальної лавки й мосту, присвячених гурту Black Sabbath. Процесію супроводжував духовий оркестр Bostin' Brass.

Пряма трансляція з прощання з Оззі Осборном: дивіться відео онлайн

Тисячі шанувальників вийшли на вулиці з квітами, листами та символікою, пов'язаною з творчістю Оззі. Особливо зворушливо виглядав момент, коли до меморіалу підійшла дружина музиканта Шерон разом із дітьми. Осборн поклала квіти й подякувала фанатам, не стримуючи сліз.

Що відомо про смерть Оззі Осборна?

Музикант помер 22 липня на 77-му році життя. Відомо, що медики понад дві години боролися за його життя, але врятувати Осборна не вдалося. Артист мав серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема, він страждав від хвороби Паркінсона.

Зауважимо, що напередодні наша редакція написала детальну біографію легендарного Оззі Осборна.