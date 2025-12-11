Вдова Оззі Осборна розповіла про його останні години життя та слова, що сказав на прощання

Влітку, 22 липня, стало відомо про смерть британського рок-музиканта Оззі Осборна. Артист помер у віці 76 років.

У 2020 році Оззі повідомив про свою хворобу. Йому діагностували Паркінсона. Сьогодні ж дружина виконавця, Шерон Осборн, поділилась якими були останні слова чоловіка, пише 24 Канал з посиланням на видання Daily Mail.

Виявилось, що перед смертю музикант знепритомнів. Та перед цим він звернувся до коханої.

Поцілуй мене. Обійми мене,

– такими були останні слова Оззі.

Крім того, Шерон поділилась, якими були останні години життя рок-зірки. Чоловік прокинувся близько четвертої ранку й вирішив потренуватись у домашньому спортзалі. Артист продовжував виконувати легкі навантаження, хоч його організм був дуже ослабленим через пневмонію та сепсис.

Через 20 хвилин жінка знайшла Осборна на підлозі. Коли приїхали медики, то вже констатували смерть чоловіка.

Незадовго до смерті Оззі Осборн та інші учасники гурту Black Sabbath відіграли останній концерт. Через хворобу Паркінсона Оззі виконував треки, сидячи на чорному крилатому троні, писало видання Independent.

Що відомо про Оззі Осборна?