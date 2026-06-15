Палац "Україна" постраждав під час атаки на Київ: момент удару потрапив на відео

Внаслідок чергової масованої атаки на Україну, яка відбулася в ніч на 15 червня, постраждав Національний палац мистецтв "Україна".

Це вже другий випадок пошкодження будівлі від початку повномасштабної війни. Команда палацу опублікувала наслідки обстрілу на своїй сторінці в інстаграмі.

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Через "приліт" у столиці пошкоджено фасад і вікна будівлі.

Та ворогу ніколи не вдасться зруйнувати українську культуру, нашу віру та нашу пам'ять. На жаль, палац "Україна" не має державного фінансування. І в той час, коли вся країна спрямовує ресурси на найважливіше – захист держави та життя українців, ми навіть не можемо думати про будь-яку допомогу для себе. Ми обов'язково відновимо палац до початку нового сезону. Підтримайте нас – купуйте квитки на концерти,

– зазначили в команді Національного палацу мистецтв.

Також було опубліковано відео з камер спостереження, на якому видно момент удару. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у 2022 році палац "Україна" вже був пошкоджений через російський ракетний удар. Тоді будівля серйозно постраждала, але глядацька зала залишилася цілою. Це сталося 31 грудня.