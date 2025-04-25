Від королеви Камілли до Олени Зеленської: хто з відомих жінок мав аудієнцію у Папи Франциска

За час свого понтифікату, який розпочався у березні 2013 року, Папа Франциск зустрівся з багатьма впливовими жінками світу – від коронованих осіб до перших леді. Кожна така аудієнція супроводжується дотриманням особливого дрес-коду та ватиканського протоколу.

Раніше протокол вимагав, щоб жінки носили довгу чорну сукню з високим коміром і довгими рукавами, а також чорну мантилью, проте з 1980-х років ці правила стали гнучкішими – дозволена довжина міді, а вуаль на голові не обов'язкова. Про візити принцес, королев і перших леді з Папою Франциском – пише Show 24.

Не пропустіть Учасниця "Супер топмодель по-українськи" Олександра Литвин вийшла заміж у США

Так, 29 серпня 2013 року король Йорданії Абдалла II і королева Ранія зустрілися з Папою Франциском. Королева Ранія одягла чорну сукню та прикрила голову білою хустиною.



Король Йорданії Абдалла II і королева Ранія зустрілися з Папою Франциском / Фото Getty Images

Крім того, королева Ранія зустрічалася цьогоріч із Папою Римським у Ватикані під час Міжнародного саміту з прав дітей.

Наступного року у квітні королева Великої Британії Єлизавета II під час одноденного візиту до Риму теж познайомилася з Папою Франциском. Королева для цієї зустрічі обрала фіолетовий капелюшок з квітами, сукню у квітковий принт та фіолетову накидку.

Королева Великої Британії Єлизавета II зустрілася Папою Франциском: дивіться відео онлайн

Король Іспанії Хуан Карлос і королева Софія відвідали Папу під час приватної аудієнції 28 квітня 2014 року. Королева Софія з'явилась у білому костюмі.



Папа Франциск зустрівся з королем Іспанії Хуаном Карлосом і королевою Софією / Фото Getty Images

Для довідки! Існує "привілей білого", який дозволяє лише сімом католицьким королевам та принцесам носити білий одяг на офіційних зустрічах із Папою Римським, тоді як інші жінки мають дотримуватися чорного вбрання. Серед них – королева Іспанії Софія, королева Бельгії Паола, Велика герцогиня Люксембурзька Марія Тереза, принцеса Неаполітанська Марина Доріа, принцеса Монако Шарлін, королева Бельгії Матильда та королева Іспанії Летиція.

30 червня 2014 року король Іспанії Філіп VI та королева Летиція мали приватну аудієнцію в особистій бібліотеці понтифіка. Королева Летиція обрала строгий білий костюм зі спідницею та туфлі з відкритим мисом.



Папа Римський Франциск, Феліпе VI з Іспанії та Летиція Ортіс / Фото Getty Images

9 березня 2015 року Папа Франциск зустрівся з королем Бельгії Філіпом і королевою Матильдою. Королева Бельгії обрала вбрання з сукнею і пальтом. До свого вбрання вона додала білу мереживну хустину на голову.

Король Філіп і королева Матильда зустрічаються з Папою Франциском / Фото Getty Images

27 квітня 2015 року королева Швеції Сільвія, принцеса Мадлен, Крістофер О'Нілл та їхня донька Леонора зустрілися з понтифіком. Однорічна принцеса Леонора була в білій сукні та кардигані, а королева і принцеса, дотримуючись традиції, одягли все чорне та покрили голови.



Папа Римський Франциск і королівська родина Швеції / Фото Getty Images

9 листопада 2015 року президент Польщі Анджей Дуда, Агата Корнхаузер-Дуда та їхня донька Кінга Дуда мали зустріч з Папою. Мати з донькою підібрали схожі чорні сукні та підбори. 15 жовтня 2018 року президент Польщі Анджей Дуда та його дружина Агата Корнхаузер-Дуда вдруге відвідали Папу, а згодом вони зустрілися ще й в 2020 році.

Президент Польщі Анджей Дуда та Агата Корнхаузер-Дуда зустрілися з Папою у 2020 році: дивіться відео онлайн

18 січня 2016 року княгиня Шарлін і князь Монако Альбер II мали приватну аудієнцію. Для цієї зустрічі Шарлін одягла біле пальто, рукавички, біле літургійне мереживо та бежеві туфлі.

20 березня 2016 року Великий герцог Люксембурга Анрі та Велика герцогиня Марія Тереза з онуками принцами Габріелем і Ноєм та принцесою Амалією теж зустрілися з Папою Франциском. Велика герцогиня, користуючись правом носити білий колір, обрала костюм, який складався з піджака та спідниці, підбори з гострим носом та клатч у тон.

25 квітня 2016 року король Нідерландів Віллем-Александр, королева Максима та їхні доньки Катаріна-Амалія, Алексія та Аріана відвідали понтифіка. Максима з'явилася в чорному вбранні. Вона одягнула чорну сукню та мантилью.

24 травня 2017 року президент США Дональд Трамп і Меланія Трамп зустрілися з Папою під час першої каденції американського президента. Перша леді США тоді одягла мереживне чорне вбрання від Dolce & Gabbana, покрила голову та взула чорні туфлі.

Меланія і Дональд Трамп зустрілися з Папою Франциском: дивіться відео онлайн

Президент Франції Еммануель Макрон і Бріжит Макрон мали приватну аудієнцію 26 червня 2018 року. Перша леді Франції тоді одягла строгу чорну сукню.

8 листопада 2018 року тоді ще кронпринц Фредерік X і кронпринцеса Мері Данської зустрілися з понтифіком. Мері одягла строге вбрання і покрила голову мантилью.

Президент України Володимир Зеленський і Олена Зеленська мали приватну аудієнцію у Ватикані 8 лютого 2020 року. Для зустрічі з Папою перша леді України обрала стриману сукню міді чорного кольору з баско, підкреслену тонким шкіряним ремінцем на талії. Образ завершували чорні туфлі-човники на підборах.

Зауважимо, що в листопаді 2024 року Олена Зеленська знову зустрілася з Папою Римським в рамках поїздки для участі в месі, присвяченій 1000 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Аудієнція відбулася в Апостольському палаці. Разом із першою леді тоді також була присутня міністерка економіки України Юлія Свириденко.

29 жовтня 2021 року президент США Джо Байден і Джилл Байден відвідали Ватикан. Перша леді Америки з'явилася у костюмі з леопардовим принтом від Adam Lippes, що складався зі спідниці та піджака, доповнивши образ мереживною мантильєю.



Подружжя Байденів зустрілося з Папою Франциском / Фото Getty Images

Король Чарльз III та королева Камілла мали першу аудієнцію у Папи Франциска після сходження Чарльза на престол лише у квітні 2025 року. Зустріч символічно збіглася з 20-ю річницею їхнього одруження і пройшла у ватиканському домі Санта Марта. Королева Камілла одягла лаконічну чорну сукню від Anna Valentine.