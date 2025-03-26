Вперше після скандальних інтерв'ю: Parfeniuk показався з екснареченою Сімбочкою

Розрив зіркової пари Сімбочки та Parfeniuk потягнув за собою безліч скандалів – співак звинуватив колишню в шантажі, а вона заявила про насильство та приниження у свій бік. Та днями вони вперше за тривалий час зустрілися.

Сімбочка розповіла, що зустрілась з колишнім нареченим – Parfeniuk (справжнє ім'я – Ілля Парфенюк). Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм блогерки.

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Тікток-блогерка повідомила, що співак приїхав до доньки Софії. Крім того, пара вирішила обговорити конфлікти між ними.

У розставанні винні двоє, нам є за що перепросити один перед одним. Для подальшого майбутнього нашої доньки, нам треба налагодити конект і перестати ненавидіти одне одного. Нас назавжди пов'язує наша донька – я переходжу до того, що пробачаю його за конкретні вчинки,

– заявила Сімбочка.

Блогерка додала, що зараз їй нелегко. Однак те, що між ними було, "залишається тільки в пам'яті".



Сімбочка про зустріч з Parfeniuk / Фото з інстаграм-сторіз

Також Сімбочка натякнула, що у пари вийде спільний подкаст 31 березня.



Сімбочка про зустріч з Parfeniuk / Фото з інстаграм-сторіз

Скандальні інтерв'ю Сімбочки та Parfeniuk

Parfeniuk після розставання з Сімбочкою дав інтерв'ю Маші Єфросиніній та заявив, що блогерка збирала на нього компромат упродовж їхніх стосунків, а після розриву погрожувала це оприлюднити.

Згодом і Сімбочка публічно висловилась про розлучення та звинуватила співака у тому, що він її принижував, нібито хапав за горло та волосся під час вагітності. Вона відверто розповіла про сварки з Parfeniuk та реалії їхніх стосунків.