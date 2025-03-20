У новому інтерв'ю Сімбочка розповіла про найжорсткішу сварку, яка сталась у стосунках з Parfeniuk. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб Василя Тимошенка.

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Сімбочка розповіла, що посварилась з Parfeniuk через її стрім з молдавським блогером. Тоді дівчина була на 7 місяці вагітності та потрапила до лікарні. Але й після повернення до готелю конфлікт не зупинився.

Сварка була такого рівня, що я стаю перед ним на коліна й кажу: "Будь ласка, заспокойся. Я ж вагітна". Він підіймає мене за волосся, починає трусити. Не скажу, що він мене побив, ні. Він мене підіймає, кидає на ліжко, де я вдарилась животом об бильце ліжка. Це був м'який матрац, але все одно боляче – в мене там дитина. Залазить на мене зверху, тримає за горло. Не душить, просто тримає. І каже: "ти мерзота, негідна життя",

– заявила блогерка.

Дівчина зізналась, що досі не розуміє, чому він так вчинив. Вона додала, що знімала тоді сварку на відео, але на прохання Parfeniuk видалила ролик.

Як це коментував Parfeniuk

Раніше Parfeniuk заявив про шантаж з боку колишньої нареченої. Сімбочка нібито пригрозила оприлюднити компрометувальну інформацію про нього. Тому співак наперед пояснив, що у певний період страждав від залежностей та справді "поводився неадекватно". За словами Іллі, йому соромно за цю поведінку.

"Я себе не виправдовую. Я поводився не по-чоловічому в ці моменти. І алкоголь мене також не виправдовує. Я міг не вестися на ці провокації, але позаяк я був ще не до кінця сформований психічно і не так себе контролював, як можу це робити зараз, то трохи наговорив непристойностей", – казав артист.