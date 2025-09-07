Старший син Арнольда Шварценеггера та Марії Шрайвер, 31-річний актор Патрік Шварценеггер, зіграв весілля зі своєю коханою. Він одржуився на 28-річній моделі Еббі Чемпіон.

Американські ЗМІ розкрили подробиці про їхнє весілля. Повідомляє Show 24 з посиланням на видання The Daily Mail.

Так, з'ясувалося, що син Арнольда Шварценеггера Патрік одружився з моделлю Еббі Чемпіон у заміському клубі Gozzer Ranch у штаті Айдахо. Весільні церемонії там вважаються одними з найдорожчих у регіоні й можуть коштувати від 20 тисяч доларів за триденне свято.

На подію завітали найближчі родичі молодят: 78-річний Арнольд Шварценеггер, який з'явився разом зі своєю колишньою дружиною Марією Шрайвер, батьки Еббі – Грег та Лора, а також сестра Патріка Кетрін зі своїм чоловіком, актором Крісом Праттом. Підтримати модель приїхала і її сестра Баскін, яка також працює в індустрії моди.

Еббі Чемпіон і Патрік Шварценеггер / Фото з інстаграму моделі

Що відомо про стосунки Патріка Шварценеггера з Еббі Чемпіон?

Патрік і Еббі разом з 2015 року. За словами актора, на першій зустрічі Еббі була на побаченні з його другом.

Спочатку вона мене ігнорувала, але потім ми пішли на побачення. І з роками я все більше закохувався в неї та в наші стосунки,

– поділився Патрік.