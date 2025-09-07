Патрик Шварценеггер женился на модели Эбби Чемпион
- Патрик Шварценеггер женился на модели Эбби Чемпион в клубе Gozzer Ranch в штате Айдахо.
- На свадьбе присутствовали Арнольд Шварценеггер, Мария Шрайвер, Крис Пратт и другие близкие родственники.
- Свадьба пары была перенесена из-за плотного графика актера, связанного со съемками в сериале "Белый лотос".
Старший сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер, 31-летний актер Патрик Шварценеггер, сыграл свадьбу со своей возлюбленной. Он женился на 28-летней модели Эбби Чемпион.
Американские СМИ раскрыли подробности об их свадьбе. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание The Daily Mail.
Не пропустите Футболист "Динамо" Бражко сделал предложение Даше Квитковой: сколько стоит ее кольцо
Так, выяснилось, что сын Арнольда Шварценеггера Патрик женился на модели Эбби Чемпион в загородном клубе Gozzer Ranch в штате Айдахо. Свадебные церемонии там считаются одними из самых дорогих в регионе и могут стоить от 20 тысяч долларов за трехдневное торжество.
На событие пришли ближайшие родственники молодоженов: 78-летний Арнольд Шварценеггер, который появился вместе со своей бывшей женой Марией Шрайвер, родители Эбби – Грег и Лора, а также сестра Патрика Кэтрин со своим мужем, актером Крисом Праттом. Поддержать модель приехала и ее сестра Баскин, которая также работает в индустрии моды.
Что известно об отношениях Патрика Шварценеггера с Эбби Чемпион?
- Патрик и Эбби вместе с 2015 года. По словам актера, на первой встрече Эбби была на свидании с его другом.
Сначала она меня игнорировала, но потом мы пошли на свидание. И с годами я все больше влюблялся в нее и в наши отношения,
– поделился Патрик.
- В декабре 2023-го пара объявила о помолвке. Их свадьба должна была состояться раньше, но молодоженам пришлось изменить планы из-за плотного графика актера. Шварценеггер получил одну из главных ролей в третьем сезоне популярного сериала "Белый лотос", поэтому церемонию перенесли.