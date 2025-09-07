Американские СМИ раскрыли подробности об их свадьбе. Сообщает Show 24 со ссылкой на издание The Daily Mail.

Так, выяснилось, что сын Арнольда Шварценеггера Патрик женился на модели Эбби Чемпион в загородном клубе Gozzer Ranch в штате Айдахо. Свадебные церемонии там считаются одними из самых дорогих в регионе и могут стоить от 20 тысяч долларов за трехдневное торжество.

На событие пришли ближайшие родственники молодоженов: 78-летний Арнольд Шварценеггер, который появился вместе со своей бывшей женой Марией Шрайвер, родители Эбби – Грег и Лора, а также сестра Патрика Кэтрин со своим мужем, актером Крисом Праттом. Поддержать модель приехала и ее сестра Баскин, которая также работает в индустрии моды.

Эбби Чемпион и Патрик Шварценеггер / Фото из инстаграма модели

Что известно об отношениях Патрика Шварценеггера с Эбби Чемпион?

Патрик и Эбби вместе с 2015 года. По словам актера, на первой встрече Эбби была на свидании с его другом.

Сначала она меня игнорировала, но потом мы пошли на свидание. И с годами я все больше влюблялся в нее и в наши отношения,

– поделился Патрик.