Павло Гоц з гурту NAZVA розповів, чим займається у війську
- Павло Гоц, учасник гурту NAZVA, служить у Збройних Силах України, займаючись морально-психологічною підтримкою військових та культурними проєктами.
- Він веде радіо для військових і сприяє розвитку мілітарної культури.
Учасник гурту NAZVA Павло Гоц уже понад рік служить у Збройних Силах України. Музикант розкрив, чим займається у війську.
Подробицями Гоц поділився в інтерв'ю РБК-Україна. Він розповів, що відповідальний за морально-психологічну підтримку військових та культурні проєкти.
Павло Гоц розповів, що займався морально-психологічним забезпеченням стану бійців у Запорізькій області, а зараз працює у медійному, культурному напрямку.
Займаюся музикою для військових, веду Радіопіхоту – радіо від військових для військових. Направляємо далі культуру у війську, збираємо митців між собою, аби мілітарна культура могла творитись, сповідуватись і поширюватися,
– додав він.
Музикант також зізнався, що за час служби його погляди значно змінились. Зокрема, Павло зрозумів, що важливо проговорювати все тут і зараз.
Бо до того я був, мені здається, більш легковажний у висловлюваннях. Здавалось, що все тільки для веселощів. Просто висловити, і людям буде зрозуміло. Зараз, дякую службі, відчув, що важливо казати тут і зараз. Можливо, після закінчення твого життя щось і лишиться. Тому я тепер більш грамотно намагаюсь підходити до слів, які говорю, чіткіше формулювати,
– зазначив Гоц.
Коли Павло Гоц оголосив про мобілізацію?
Нагадаємо, Павло Гоц повідомив, що долучився до ЗСУ на початку лютого 2025 року.
Музикант опублікував в інстаграмі фотографії у військовій формі й написав: "Знятий з військового обліку. Підстава: військовослужбовець".
Зазначимо, що в гурті NAZVA Гоц виступає разом з Ярославом Яровенком, який родом з міста Горлівка. Сам Павло народився у Львові.