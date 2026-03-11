Павло Гоц з гурту NAZVA розповів, чим займається у війську

Учасник гурту NAZVA Павло Гоц уже понад рік служить у Збройних Силах України. Музикант розкрив, чим займається у війську.

Подробицями Гоц поділився в інтерв'ю РБК-Україна. Він розповів, що відповідальний за морально-психологічну підтримку військових та культурні проєкти.

Павло Гоц розповів, що займався морально-психологічним забезпеченням стану бійців у Запорізькій області, а зараз працює у медійному, культурному напрямку.

Займаюся музикою для військових, веду Радіопіхоту – радіо від військових для військових. Направляємо далі культуру у війську, збираємо митців між собою, аби мілітарна культура могла творитись, сповідуватись і поширюватися,

– додав він.

Музикант також зізнався, що за час служби його погляди значно змінились. Зокрема, Павло зрозумів, що важливо проговорювати все тут і зараз.

Бо до того я був, мені здається, більш легковажний у висловлюваннях. Здавалось, що все тільки для веселощів. Просто висловити, і людям буде зрозуміло. Зараз, дякую службі, відчув, що важливо казати тут і зараз. Можливо, після закінчення твого життя щось і лишиться. Тому я тепер більш грамотно намагаюсь підходити до слів, які говорю, чіткіше формулювати,

– зазначив Гоц.

Коли Павло Гоц оголосив про мобілізацію?