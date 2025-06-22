Відомий український актор вперше став батьком: "Я найщасливіший чоловік у світі"
- Український актор Павло Текучев вперше став батьком і розсекретив стать первістка, показавши сина на відео в інстаграмі.
- Павла привітали з народженням малюка зірки українського шоубізу, такі як Наталка Денисенко, Ольга Сумська та інші.
Український актор Павло Текучев, який відомий публіці за фільмом "Коли ти вийдеш заміж", вперше став батьком. Він вже розсекретив стать первістка.
Крім того, показав перші кадри з малюком. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Павла Текучева.
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Про поповнення в сім'ї Павло розповів у свій день народження. Він поширив миле відео з дружиною та малюком.
Син. Твоє народження найдорожчий подарунок всього життя,
– написав Текучев під роликом.
Крім того, актор поширив інстаграм-сторіс, де показав фото з сином та дружиною Ангеліною. "Я найщасливіший чоловік у світі", – написав Павло та подякував коханій за народження первістка.
Павло Текучев розповів про поповнення в сім'ї / Скриншот з інстаграм-сторіс
У коментарях під дописом новоспеченого татуся зірки українського шоубізу засипали його привітаннями. Серед них – Наталка Денисенко, Ольга Сумська, Злата Огнєвіч, Антоніна Хижняк та багато інших.
Українські зірки привітали Павла Текучева з народженням сина / Скриншоти з інстаграму
Зауважимо, нещодавно ще одна українська знаменитість потішила фанів звісткою про поповнення в родині – відома телеведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою. У зірки також народився син.