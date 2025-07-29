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Show24 Українські зірки 68-річний Павло Зібров вперше розповів, кому дістанеться його спадок
29 липня, 20:55
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68-річний Павло Зібров вперше розповів, кому дістанеться його спадок

Софія Хомишин
Основні тези
  • Павло Зібров переписав своє майно на доньку Діану, включаючи квартири, земельні ділянки та іншу нерухомість.
  • 28-річна Діана Зіброва працює PR-менеджеркою у батька.

Український співак Павло Зібров вирішив, кому дістанеться все його майно. Відомо, що артист уже офіційно оформив спадок.

І тепер розсекретив, на кого переписав квартири, машини й офіс. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".

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Як виявилося, співак усе переписав на доньку.

Діана Павлівна буде крутою нареченою з машинами, дачами, квартирами й земельними ділянками… Юридично у неї є квартира та ділянка, нерухомість під офіс,
– сказав Павло Зібров. 

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Що відомо про доньку Павла Зіброва? 

28-річна Діана –  єдина донька артиста. Вона закінчила Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка. Зараз дівчина працює PR-менеджеркою у батька. Крім того, Діана віднедавна займається дубляжем. 

Її обранцем є бізнесмен Андрій Іщенко. Пара вже давно разом і планує весілля, яке відклали спочатку через пандемію, а згодом – через війну.