Український співак Павло Зібров вирішив, кому дістанеться все його майно. Відомо, що артист уже офіційно оформив спадок.

І тепер розсекретив, на кого переписав квартири, машини й офіс. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".

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Як виявилося, співак усе переписав на доньку.

Діана Павлівна буде крутою нареченою з машинами, дачами, квартирами й земельними ділянками… Юридично у неї є квартира та ділянка, нерухомість під офіс,

– сказав Павло Зібров.

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Що відомо про доньку Павла Зіброва?

28-річна Діана – єдина донька артиста. Вона закінчила Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка. Зараз дівчина працює PR-менеджеркою у батька. Крім того, Діана віднедавна займається дубляжем.

Її обранцем є бізнесмен Андрій Іщенко. Пара вже давно разом і планує весілля, яке відклали спочатку через пандемію, а згодом – через війну.