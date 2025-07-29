И теперь рассекретил, на кого переписал квартиры, машины и офис. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Радио Люкс".

Не пропустите Наталья Денисенко подтвердила развод с мужем

Как оказалось, певец все переписал на дочь.

Диана Павловна будет крутой невестой с машинами, дачами, квартирами и земельными участками... Юридически у нее есть квартира и участок, недвижимость под офис,

– сказал Павел Зибров.

"Тур по звездам": смотрите видео онлайн

Что известно о дочери Павла Зиброва?

28-летняя Диана – единственная дочь артиста. Она закончила Институт международных отношений КНУ им. Шевченко. Сейчас девушка работает PR-менеджером у отца. Кроме того, Диана с недавних пор занимается дубляжем.

Ее избранником является бизнесмен Андрей Ищенко. Пара уже давно вместе и планирует свадьбу, которую отложили сначала из-за пандемии, а впоследствии – из-за войны.