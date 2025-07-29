І тепер розсекретив, на кого переписав квартири, машини й офіс. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Радіо Люкс".
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Як виявилося, співак усе переписав на доньку.
Діана Павлівна буде крутою нареченою з машинами, дачами, квартирами й земельними ділянками… Юридично у неї є квартира та ділянка, нерухомість під офіс,
– сказав Павло Зібров.
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Що відомо про доньку Павла Зіброва?
28-річна Діана – єдина донька артиста. Вона закінчила Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка. Зараз дівчина працює PR-менеджеркою у батька. Крім того, Діана віднедавна займається дубляжем.
Її обранцем є бізнесмен Андрій Іщенко. Пара вже давно разом і планує весілля, яке відклали спочатку через пандемію, а згодом – через війну.