Переможець Євробачення-2017 презентував україномовну пісню

Переможець Євробачення-2017 Сальвадор Собрал випустив пісню українською мовою. Трек португальський співак записав у співпраці з українською джазовою виконавицею Катериною Авдиш.

Композиція називається One Way Ticket. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини.

Важливо Є загиблі й постраждалі, – у будинок зірки "Жіночого лікаря" влучив російський дрон

Пісня має наступну структуру: спочатку звучить куплет у виконанні української співачки, потім приспів, після чого вступає Сальвадор, а завершують композицію вони разом.

Лети, пташко, лети, цей світ весь твій. Твій дім тепер уся планета. Ти вільна, ти не у тенетах. Лети, пташко, лети, і просто сяй. Цей світ чекає твого сяйва. У цьому саду ти – мальва. Лети, пташко, лети. Мій дім тепер уся планета, уся планета,

– йдеться у приспіві.

AVDYSH та Salvador Sobral – One Way Ticket: дивіться відео онлайн

Що відомо про Сальвадора Собрала