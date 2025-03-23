Композиція називається One Way Ticket. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Катерини.
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Пісня має наступну структуру: спочатку звучить куплет у виконанні української співачки, потім приспів, після чого вступає Сальвадор, а завершують композицію вони разом.
Лети, пташко, лети, цей світ весь твій. Твій дім тепер уся планета. Ти вільна, ти не у тенетах. Лети, пташко, лети, і просто сяй. Цей світ чекає твого сяйва. У цьому саду ти – мальва. Лети, пташко, лети. Мій дім тепер уся планета, уся планета,
– йдеться у приспіві.
AVDYSH та Salvador Sobral – One Way Ticket: дивіться відео онлайн
Що відомо про Сальвадора Собрала
- Виконавець здобув перемогу на Євробаченні у 2017 році з ліричною композицією Amar Pelos Dois, коли пісенний конкурс проходив в Києві. Згодом він приїжджав до України, де давав концерти.
- Після початку повномасштабного російського вторгнення португальський співак неодноразово демонстрував свою солідарність з українським народом.
- У 2022 році він опублікував відео свого виконання пісні "Обійми" гурту "Океан Ельзи", записаної в Києві роком раніше. Артист також поширював контакти організацій, які допомагали українським біженцям у Португалії, та давав благодійні концерти на підтримку України.
- Згодом в українському виданні Vogue був опублікований зворушливий лист Собрала, де він висловив переконання, що Україна має залишатися вільною та незалежною країною і продовжувати будувати своє майбутнє. Співак тоді заявив про готовність повернутися до мирної України, аби заспівати для її вільних громадян.