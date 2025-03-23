Композиция называется One Way Ticket. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Екатерины.

Важно Есть погибшие и пострадавшие, – в дом звезды "Женского доктора" попал российский дрон

Песня имеет следующую структуру: сначала звучит куплет в исполнении украинской певицы, затем припев, после чего вступает Сальвадор, а завершают композицию они вместе.

Лети, птичка, лети, этот мир весь твой. Твой дом теперь вся планета. Ты свободна, ты не в сетях. Лети, птичка, лети, и просто сияй. Этот мир ждет твоего сияния. В этом саду ты – мальва. Лети, птичка, лети. Мой дом теперь вся планета, вся планета,

– поётся в припеве.

AVDYSH и Salvador Sobral – One Way Ticket: смотрите видео онлайн

Что известно о Сальвадоре Собрале