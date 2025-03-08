Переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька розійшлась з коханим

Модель і блогерка Катерина Лозовицька повідомила, що більше не разом зі своїм бойфрендом Володимиром. Пара перебувала у стосунках близько двох років.

Катерина Лозовицька повідомила про розставання на своїй сторінці в інстаграмі, пише 24 Канал. Вона подякувала колишньому партнеру за "турботу, любов і тепло".

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Переможниця "Холостяка" поділилась, що поруч з цією людиною зрозуміла, яким може бути ставлення до жінки, та який вигляд мають здорові стосунки.

Це були прекрасні два роки. Ми пройшли дуже багато всього пліч-о-пліч. Ми рідні люди. Проте, на жаль, іноді шляхи розходяться, і ніхто в цьому не винен. Так сталося і в нашому випадку. Між нами немає бруду, образ чи зрад. Між нами є повага, вдячність та бажання неймовірного щастя один одному,

– поділилась Катерина Лозовицька.

Модель додала, що зараз переживає не найкращі емоції. Вона подякувала підписникам за те, що поважали її мовчання.



Катерина Лозовицька з бойфрендом / Фото з інстаграму Катерини Лозовицької

До слова, інша учасниця "Холостяка-12" повідомила, що виходить заміж. Олександра Погорєлова у грудні 2024 заручилась з коханим.

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