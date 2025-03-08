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Show24 Українські зірки Переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька розійшлась з коханим
8 березня, 11:14
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Переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька розійшлась з коханим

Марія Касій
Основні тези
  • Переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька оголосила про розставання з бойфрендом Володимиром після двох років стосунків.
  • Відносини пари завершилися з повагою і вдячністю.

Модель і блогерка Катерина Лозовицька повідомила, що більше не разом зі своїм бойфрендом Володимиром. Пара перебувала у стосунках близько двох років.

Катерина Лозовицька повідомила про розставання на своїй сторінці в інстаграмі, пише 24 Канал. Вона подякувала колишньому партнеру за "турботу, любов і тепло".

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Переможниця "Холостяка" поділилась, що поруч з цією людиною зрозуміла, яким може бути ставлення до жінки, та який вигляд мають здорові стосунки. 

Це були прекрасні два роки. Ми пройшли дуже багато всього пліч-о-пліч. Ми рідні люди. Проте, на жаль, іноді шляхи розходяться, і ніхто в цьому не винен. Так сталося і в нашому випадку. Між нами немає бруду, образ чи зрад. Між нами є повага, вдячність та бажання неймовірного щастя один одному,
– поділилась Катерина Лозовицька.

Модель додала, що зараз переживає не найкращі емоції. Вона подякувала підписникам за те, що поважали її мовчання.


Катерина Лозовицька з бойфрендом / Фото з інстаграму Катерини Лозовицької

До слова, інша учасниця "Холостяка-12" повідомила, що виходить заміж. Олександра Погорєлова у грудні 2024 заручилась з коханим

Особисте життя Катерини Лозовицької

  • Блогерка та модель стала переможницею 12 сезону шоу "Холостяк" з Алексом Топольським. Однак їхні стосунки після завершення проєкту не склалися. 
  • Згодом Катерина повідомила про новий роман. Вона познайомилась з Володимиром у Польщі. Восени 2024 пара разом переїхала до Києва. 
  • Ще на початку року з'явилися чутки, що у Катерини та її коханого криза у стосунках. Згодом це підтвердила й сама дівчина.