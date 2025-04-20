Переможниця "Холостяка-13" зі сльозами на очах провела Великдень: "Дуже тупо склалося"

Переможниця 13 сезону популярного романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь поділилася зі своїми шанувальниками емоційним відео на Великдень.

Дівчина не стримувала сліз, розповідаючи про те, що завадило їй провести свято так, як вона хотіла б. Повідомляє Show 24 з посиланням на телеграм-канал блогерки.

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Як виявилося, Інну засмутило те, що через війну вона не може дотримуватися улюблених великодніх традицій. Крім того, її свято зіпсувалося через переїзд. Вона змушена була займатися пакуванням та перевезенням речей на Великдень.

Я не можу перестати плакати, бо я обожнюю традиції, обожнюю бути поруч з сім'єю. Дуже тупо склалося, що я запланувала переїзд саме на сьогодні. Я не потрапила в Харків до бабусі,

– розповіла блогерка.

Район Північної Салтівки в Харкові, де Бєлєнь раніше святкувала Великдень і ходила до церкви освячувати паски, фактично знищений російськими окупантами.

У нас була така традиція на Північній Салтівці: всім вночі йти святити пасочки. Я розумію, що того району вже немає, його знищили повністю. Всі люди, з якими тоді ходили святити пасочки, вони або вже не з нами, або десь за кордоном,

– зазначила Інна.

Вона додала, що її брат не зміг приїхати додому на свято.

Мій брат не може бути поруч, тому мене сьогодні особливо сильно накриває. Я просто хочу, щоб у всіх українців була змога бути разом,

– підкреслила Бєлєнь.

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Нагадаємо, напередодні в мережі активно обговорювали стосунки Інни та Олександра Терена. Річ у тім, що подруга головного героя "Холостяка-13" заявила про те, що Бєлєнь та Будько не зустрічалися після завершення реаліті. Інна Бєлєнь вже відреагувала на слова Олени Мандзюк про її "фіктивні" стосунки з Тереном