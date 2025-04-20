Девушка не сдерживала слез, рассказывая о том, что помешало ей провести праздник так, как она хотела бы. Сообщает Show 24 со ссылкой на телеграмм-канал блогера.

Не пропустите Будущий "Холостяк" Тарас Цимбалюк замиловал совместным фото с мамой: редкий кадр

Как оказалось, Инну расстроило то, что из-за войны она не может придерживаться любимых пасхальных традиций. Кроме того, ее праздник испортился из-за переезда. Она вынуждена была заниматься упаковкой и перевозкой вещей на Пасху.

Я не могу перестать плакать, потому что я обожаю традиции, обожаю быть рядом с семьей. Очень тупо сложилось, что я запланировала переезд именно на сегодня. Я не попала в Харьков к бабушке,

– рассказала блогерша.

Район Северной Салтовки в Харькове, где Белень раньше праздновала Пасху и ходила в церковь освящать паски, фактически уничтожен российскими оккупантами.

У нас была такая традиция на Северной Салтовке: всем ночью идти святить пасочки. Я понимаю, что того района уже нет, его уничтожили полностью. Все люди, с которыми тогда ходили святить пасочки, они или уже не с нами, или где-то за границей,

– отметила Инна.

Она добавила, что ее брат не смог приехать домой на праздник.

Мой брат не может быть рядом, поэтому меня сегодня особенно сильно накрывает. Я просто хочу, чтобы у всех украинцев была возможность быть вместе,

– подчеркнула Белень.

Инна Белень рассказала, почему Пасху провела в слезах: смотрите видео онлайн

Напомним, накануне в сети активно обсуждали отношения Инны и Александра Терена. Дело в том, что подруга главного героя "Холостяка-13" заявила о том, что Белень и Будько не встречались после завершения реалити. Инна Белень уже отреагировала на слова Елены Мандзюк о ее "фиктивных" отношениях с Тереном