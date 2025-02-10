Ми цілувались дуже багато, – переможниця "Холостяка-13" розповіла про залаштунки проєкту

Переможниця 13 сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь поділилася деталями про залаштунки реаліті. Вона зізналася, що була "купа класних моментів".

Зокрема, яка пов'язані зі спілкуванням з Олександром. Повідомляє 24 Канал з посиланням на "33 запитання від Люкс ФМ".

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Так, переможниця "Холстяка-13" розповіла, що в етері не показали деякі моменти з їхніх з Олександром побачень. Зокрема, не всі поцілунки закоханих побачили глядачі.

На побаченні у Львові, наприклад, ніхто не знав, що коли Юстина нас побачила, ми цілувались дуже багато і не тільки в кафе. І коли вона нас побачила, Юстина побачила не ту картинку, яку побачили глядачі,

– розповіла Інна.

Дівчина додала, що з Тереном мають різні вподобання в поцілунках: вона полюбляє французький поцілунок, а от Олександр – ні.

Інтерв'ю з Інною Бєлєнь: дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Олександра Терена з переможницею "Холостяка-13"