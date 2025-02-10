Ми цілувались дуже багато, – переможниця "Холостяка-13" розповіла про залаштунки проєкту
- Інна Бєлєнь, переможниця шоу "Холостяк-13", розповіла про моменти за лаштунками, які не були показані в етері, зокрема про часті поцілунки з Олександром.
- Після завершення реаліті Інна та Олександр продовжили стосунки, але нещодавно стало відомо, що вони вирішили "рухатись окремо".
Переможниця 13 сезону шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь поділилася деталями про залаштунки реаліті. Вона зізналася, що була "купа класних моментів".
Зокрема, яка пов'язані зі спілкуванням з Олександром. Повідомляє 24 Канал з посиланням на "33 запитання від Люкс ФМ".
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Так, переможниця "Холстяка-13" розповіла, що в етері не показали деякі моменти з їхніх з Олександром побачень. Зокрема, не всі поцілунки закоханих побачили глядачі.
На побаченні у Львові, наприклад, ніхто не знав, що коли Юстина нас побачила, ми цілувались дуже багато і не тільки в кафе. І коли вона нас побачила, Юстина побачила не ту картинку, яку побачили глядачі,
– розповіла Інна.
Дівчина додала, що з Тереном мають різні вподобання в поцілунках: вона полюбляє французький поцілунок, а от Олександр – ні.
Інтерв'ю з Інною Бєлєнь: дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Олександра Терена з переможницею "Холостяка-13"
- Після завершення реаліті Інна та Холостяк продовжили будувати романтичні стосунки. Дівчина навіть перебралася до Києва, щоб бути поруч з партнером.
- Однак днями стало відомо, що пара "вирішила рухатись окремо".
- В нещодавніх інтерв'ю Терен зізнався, що не відчув до колишньої дівчини шаленого кохання. Водночас Інна зізналася, що закохалася в Сашу на проєкті.