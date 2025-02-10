В частности, которая связана с общением с Александром. Сообщает 24 Канал со ссылкой на "33 вопроса от Люкс ФМ".

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Так, победительница "Холстяка-13" рассказала, что в эфире не показали некоторые моменты из их с Александром свиданий. В частности, не все поцелуи влюбленных увидели зрители.

На свидании во Львове, например, никто не знал, что когда Юстина нас увидела, мы целовались очень много и не только в кафе. И когда она нас увидела, Юстина увидела не ту картинку, которую увидели зрители,

– рассказала Инна.

Девушка добавила, что с Тереном имеют разные предпочтения в поцелуях: она любит французский поцелуй, а вот Александр – нет.

Интервью с Инной Белень: смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Александра Терена с победительницей "Холостяка-13"